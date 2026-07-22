Sharon Osbourne hizo conmovedora petición a fans de Ozzy en el aniversario de su muerte: así lo habría querido él

Este 22 de julio se conmemora una de las fechas más tristes del metal, por el fallecimiento de Ozzy Osbourne. La leyenda de este género y de Black Sabbath falleció hace exactamente 1 año, en una de las noticias más tristes de la industria.

Esta figura es una de las más icónicas de la historia de la música, y por ello su fallecimiento enluteció a millones de fanáticos en todo el mundo. Varios recuerdan a Ozzy en esta fecha, así como también sus éxitos y su legado.

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De hecho, la propia Sharon, viuda del artista, confesó la forma en la que Ozzy quería ser recordado luego de su deceso, y aquí se lo contamos.

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La unión de Sharon y Ozzy Osbourne es una de las más icónicas en la historia de la música. El amor compartido entre ambos encantó a miles de fanáticos del metal a invel internacional.

Tras una gran despedida de los escenarios junto a sus fans, Ozzy partió de la vida con un gran legado musical a su espalda. Mucho de esto es recordado en días como hoy por fans y familiares.

Luego del fallecimiento de Ozzy, Sharon demostró gran emotividad en público. La pasión por el recuerdo de este legendario artista, con quien compartió varios años de su vida fue notable.

De hecho, la viuda de Ozzy recordó al artista este 22 de julio en una entrevista con la BBC. Esta mujer se refirió a la memoria de su pareja, y de hecho, especificó la forma en la que el vocalista de Black Sabbath quería ser recordado.

“Como diría Ozzy, ‘cuando quieran recordarme, solo retumben mi música fuerte, lo más fuerte que puedan, y solo agiten la cabeza'” dijo Sharon en un mensaje claro a los fans del metal.

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Esta mujer también destacó que recuerda con gran cariño lo gracioso que era Ozzy, al igual que su carisma. Claramente, este artista fue una de las figuras centrales de la música por décadas.

Sin lugar a dudas, este 22 de julio es una fecha imperdible para disfrutar del metal, y de las canciones de Black Sabbath, en recuerdo a una de las voces más legendarias del género.