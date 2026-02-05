¿Vuelve el Ozzfest? Nueva edición del festival estaría en negociaciones: esto se sabe

El Ozzfest es una de las muestras más grandes del legado de Ozzy Osbourne en la música. Este icónico vocalista del metal llenó a la industria de luto, luego de su fallecimiento en el pasado año 2025, tras su retiro en ‘Back To The Beginning’.

Este legendario artista demostró por años su talento con éxitos icónicos, y una trayectoria legendaria, tanto en solitario, como con Black Sabbath.

Más noticias: VIDEO: El emotivo encuentro entre Post Malone y Sharon Osbourne antes de los Grammy 2026

Parte del legado de este artistas es demostrado con eventos como el ‘Ozzfest’, un festival que hace años no se lleva a cabo, pero, que estaría cerca de regresar, tras el fallecimiento de Osbourne.

¿Vuelve el Ozzfest?

Ozzy Osbourne es uno de los artistas más grandes e influyentes en la historia del metal. El poderío de este artista es innegable, y de hecho, se ha demostrado incluso más tras su deceso.

El vocalista inspiró a grandes leyendas del género, o hasta nuevos talentos, como es el caso de YungBlud. Cada uno de estos artistas podría brindar homenaje de manera inmortal a Osbourne.

Esto sería capaz gracias al Ozzfest, uno de los festivales más icónicos de la historia del metal, llevado a cabo a cargo de Ozzy Osbourne, y de su viuda Sharon.

La última edición de este festival tuvo lugar en 2018, por lo que ya es casi una década desde la última vez que este evento celebró el rock y el metal. No obstante, estaría cerca de regresar.

Más noticias: VIDEO: Así fue el homenaje a Ozzy Osbourne en los premios Grammy; el adiós a una leyenda

Según apuntan rumores de este inicio de año, Sharon Osbourne estaría interesada en que vuelva el Ozzfest. De hecho, este festival reactivó sus redes sociales recientemente.

La propia Sharon reveló que estuvo en negociaciones con Live Nation para revivir este festival. Sin embargo, no hay nada concreto.

¿VUELVE EL OZZFEST EN 2027? 🤘



🎸 Sharon Osbourne, confirmó esta semana a la revista Billboard que está en conversaciones con Live Nation para traer de regreso el mítico festival Ozzfest en 2027.



🔙 Si bien no tuvo el formato completo, la última edición del mismo fue en 2018,… pic.twitter.com/YQ7bcvL7Th — Pogopedia (@Pogopedia) February 4, 2026

Por el momento, quedará a esperar a posibles nuevos anuncios respecto a este evento. Aun así, cabe aclarar que su regreso apuntaría a 2027, por lo que este 2026 aun sería etapa de negociación y planeación del evento.