Ozzy Osbourne, Ace Frehley y más leyendas del rock y el metal que fallecieron este 2025

Este 2025 fue un año intenso para el rock y el metal. A lo largo de estos 12 meses, el género mantuvo una fuerte presencia a nivel mundial con giras multitudinarias, festivales históricos y numerosos lanzamientos discográficos de la bandas más icónicas.

Asimismo, este año fue testigo del regreso de legendarias agrupaciones a los escenarios, como fue el caso de Black Sabbath. Sus integrantes se volvieron a reunir para dar un último concierto de despedida ante todos sus fanáticos.

Sin embargo, este mismo año que trajo tanta actividad y celebración también estuvo teñido por la tristeza. El 2025 quedará en la memoria colectiva como un período doloroso para el rock, debido a la muerte de varias de sus figuras más influyentes.

Artistas que no solo definieron sonidos y estilos, sino que marcaron épocas enteras, dejaron una huella imborrable y se convirtieron en referentes culturales a nivel mundial. Sus partidas generaron homenajes, conciertos tributo y una profunda reflexión sobre el legado del género.

Artistas del rock y metal que fallecieron en 2025

David Johansen (75 años)

Vocalista de New York Dolls, falleció el 28 de febrero. Fue una figura clave del glam rock y una influencia directa en el desarrollo del punk rock.

Les Binks (76 años)

Baterista de Judas Priest, murió el 15 de abril. Participó en algunos de los discos más recordados de la banda durante su etapa clásica.

Rick Derringer (77 años)

Guitarrista, cantante y productor estadounidense, falleció el 26 de mayo. Fue conocido tanto por su carrera solista como por su trabajo con The McCoys.

Brian Wilson (82 años)

El principal compositor y productor de The Beach Boys murió el 11 de junio. Su aporte creativo transformó el pop y el rock, especialmente con producciones innovadoras que marcaron época.

Ozzy Osbourne (76 años)

El histórico vocalista de Black Sabbath falleció el 22 de julio. Su figura fue central en el nacimiento y desarrollo del heavy metal, tanto con la banda como en su carrera solista.

Rick Davies (81 años)

Fundador, tecladista y cantante de Supertramp, murió el 6 de septiembre tras una larga enfermedad. Fue uno de los responsables del sonido característico del grupo.

Ace Frehley (74 años)

Guitarrista original y miembro fundador de KISS, falleció el 16 de octubre luego de complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral. Su estilo y estética influyeron en el hard rock de los años 70.

Sam Rivers (48 años)

Bajista de Limp Bizkit, murió el 18 de octubre. Formó parte del auge del nu metal a finales de los 90 y principios de los 2000.

Jorge Martínez (70 años)

Líder y guitarrista de la banda española Ilegales, falleció el 9 de diciembre. Fue una figura destacada del punk y el rock español.

Robe Iniesta (63 años)

Cantante y principal compositor de Extremoduro, murió el 10 de diciembre. Su muerte causó una fuerte repercusión en España, donde era reconocido por sus letras y su influencia en el rock nacional.

Perry Bamonte (65 años)

Guitarrista de The Cure, falleció el 26 de diciembre. Participó en distintas etapas creativas de la banda británica y dejó su aporte en varios de sus discos.