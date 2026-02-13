Hoy viernes 13 se cumplen 58 años del debut de Black Sabbath: su primer álbum se grabó en solo dos días

El 13 de febrero de 1968, una reconocida banda de metal decidió empezar con una nueva historia en la industria musical; se trata de Black Sabbath, que sacó su primer álbum que fue producido en tan solo dos días. Desde entonces, en Reino Unido, su música logró escucharse en varias de las emisoras más importantes, hablando sobre todo lo que sería este nuevo país, luego de la posguerra.

Sus canciones se caracterizaban por tener un sonido oscuro, pesado y realista sobre la situación social en Europa. De hecho, su guitarrista, Tony Lommi, perdió dos dedos por trabajar en una empresa industrial; por eso siempre tocaba con las cuerdas un poco más flojas de lo normal, lo que hacía que su sonido fuera un poco más grave y creara nuevos sonidos que después adoptaría el heavy metal.

Así fue el nacimiento de Black Sabbath

Su origen se dio en 1968 sin saber que haría historia con todo lo que hacían en los escenarios; en la voz principal estaba el vocalista Ozzy Osbourne, Tony Lommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y un sonido fuerte y contundente con Bill Ward en la batería. Al principio, su idea fue llamarse Earth y cantaban varios sencillos relacionados con el blues rock, muy parecidos a los trabajos de Led Zeppelin.

Siempre pensaron en entregar algo completamente diferente a su público, así que empezaron a hacer una mezcla de riffs pesados, pero oscuros, que eran ideales para este metal que buscaban sus fans. Sus letras no hablaban de miedo; eran más bien historias sobre la guerra, la locura y una crítica social que abordaba múltiples problemas.

Fue así como sacaron su primer álbum, que llevó el mismo nombre de la banda, ‘Black Sabbath’ en 1970, lo que sería el gran debut de la banda, que años más tarde haría historia. Trabajaron sin parar durante doce horas el 16 de octubre de 1969 para poder obtener este disco y todo quedó grabando en los Regent Sound Studio en Londres, Inglaterra.

Querían algo que saliera rápido, por eso tomaron la decisión de hacer todo en poco tiempo y que se tratara únicamente de grabaciones en vivo, es decir, que no usarían muy pocas sobregrabaciones, para poder acelerar el proceso. Pero esto sería solo el comienzo de todo un legado, en 1970 sacaron otro álbum ‘Paranoid’ y un año más tarde, ya tenían más música con ‘Master of reality’.

En total fueron ocho discos completos los que sacaron con Ozzy Osbourne como vocalista, pero después en 1979 el artista decidió separarse de la banda y dio inicio al legado de Ronnie James Dio, quien estuvo hasta 1982. Así, cambiaron los sonidos; todo era un poco más fuerte, técnico, y le dieron paso a unas letras de fantasía, que los llevaron nuevamente al éxito.

En el 2017 hicieron su gira de despedida, cantando varios de sus éxitos y dando el último abrebocas de todo lo que sería su historia en la música. Ahora, son conocidos por llevar el heavy metal a otro nivel y lograr conquistar con sonidos nuevos.