¿Metallica o Black Sabbath? Esta es la mejor banda según expertos de la industria musical

Metallica y Black Sabbath son dos de las bandas más grandes y destacadas de la historia del metal. Con James Hetfield y Ozzy Osbourne como líderes, ambos grupos demostraron potencia y brillo innegociable para su música.

Ambas agrupaciones llegaron a enamorar a sus fanáticos de forma indudable, a partir de canciones que marcaron generaciones y acabaron por ser historia total de la música.

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Gracias a su figura inigualable en el metal, varios fanáticos han comparado su trayectoria varias veces en su historia. Algunos expertos también se han referido a esta disputa, y aquí les contamos su veredicto.

¿Metallica o Black Sabbath? Esta es la mejor

Sin lugar a dudas, tanto Metallica como Black Sabbath son dos figuras brillantes de la música, que han sido capaces de cosechar incontables éxitos dentro de su catálogo.

Ambas han funcionado como referencia para sus colegas, e incluso entre ellos, tal y como se demostró en 2025 tras el lamentable fallecimiento de Ozzy Osbourne.

Si bien Black Sabbath fue una de las primeras bandas en instaurar el metal como género y asentar las bases de este icónico estilo; Metallica logró industrializar y comercializar de una mejor manera estos sonidos.

Gracias a esto, muchos fans y expertos han puesto sus aportes sobre la mesa, para así elegir a la mejor agrupación entre ambos gigantes.

De hecho, Billboard, una de las mayores empresas de la industria musical comparó a ambos grupos en medio de una lista de las 50 mejores bandas de la historia del rock.

En un profundo listado, los expertos situaron a Los Beatles como la mejor banda de la historia. Sin embargo, más allá del líder, la clasificación dispersó a varias agrupaciones en su recorrido.

A pesar de ser representantes centrales del metal, tanto Metallica como Black Sabbath dijeron presente en este listado, y hubo una de las dos que repuntó sobre la otra.

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La ganadora de esta comparación fue Black Sabbath. Según Billboard, este grupo domina a Metallica, con una diferencia de 4 plazas.

Black Sabbath se posicionó en el puesto número 9, mientras que Metallica se presentó en la plaza 12. Sin lugar a dudas, esto demuestra el peso de ambos grupos y un legado inigualable, en el que según expertos gana la de Ozzy Osbourne.

La lista de las 10 mejores bandas se posicionó de la siguiente manera:

1- Los Beatles

2- Rolling Stones

3- Led Zeppelin

4- Pink Floyd

5- Queen

6- Fleetwood Mac

7- U2

8- Sly & The Family Stone

9- Black Sabbath

10- Nirvana