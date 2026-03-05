Ozzy Osbourne será homenajeado en uno de los eventos más grandes del rock: ¿Cuál será?

Ozzy Osbourne es una de las estrellas más grandes en la historia del rock y el metal. El legendario vocalista de Black Sabbath enamoró a varios fanáticos, y también inspiró a una amplia cantidad de artistas y bandas.

Gracias a su talento, Osbourne brilló por décadas, desde los escenarios, y también los estudios, a partir de una potencia demostrada tanto en solitario, como con Black Sabbath.

Parte de la influencia de este actor ha sido demostrado de manera indudable luego del fallecimiento de Osbourne, el pasado 22 de julio de 2025.

Desde entonces, el vocalista ha sido blanco de una amplia cantidad de homenajes, y de hecho, próximamente se dará uno sumamente legendario en uno de los eventos más grandes del rock.

Ozzy Osbourne será homenajeado en el Hellfest

Sin dudas, en el rock y el metal existen una gran cantidad de eventos imperdibles, en los que se resalta de forma indudable la figura de bandas y artistas notables.

Grandes himnos y éxitos resuenan a nivel mundial anualmente. Esto gracias a conciertos y festivales históricos que resaltan a varias figuras de estos géneros.

Desde finales de 2025, parte de esto se ha dado en varias ocasiones con homenajes a Ozzy Osbourne, gracias a la gran pasión que transmitió este artista durante su trayectoria.

Esto se ha extendido hasta este año, y de hecho en 2026 se dará nuevamente. Según reveló Sharon Osbourne recientemente, el fallecido vocalista de Black Sabbath tendrá una estatua especial en su memoria.

Ozzy Osbourne tendrá una figura artística de más de 5 metros, la cual se podrá ver en el festival Hellfest de Francia. Este evento tendrá lugar entre los días 18 y 21 de junio, con la presencia de varias bandas legendarias.

Esta será una nueva estatua para grandes figuras del mundo del rock y el metal. De hecho, artistas de la talla de Lemmy Kilmister o Bon Scott también cuentan con estatuas en varias partes del mundo.

Sin dudas, esta ocasión será una de las más grandes para homenajear a Ozzy Osbourne, con lo enorme y destacada que ha sido su trayectoria dentro de la industria musical.

Finalmente, les recordamos que el Hellfest de este año será imperdible, con la presencia de bandas de la talla de Bring Me The Horizon, Papa Roach, Iron Maiden y más.