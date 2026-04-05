Zakk Wylde revive su guitarra más icónica en homenaje a Ozzy 

El homenaje definitivo ya tiene sonido. Zakk Wylde volvió a tomar una de sus guitarras más míticas para rendir tributo a su amigo y mentor, Ozzy Osbourne, en una canción que está tocando fibras en el mundo del rock.

La guitarra que hizo historia

Para este tema, Wylde decidió usar “The Grail”, su icónica Gibson Les Paul de 1981, la misma con la que construyó gran parte de su sonido junto a Ozzy en los años 80.

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El gesto no es menor: es cerrar un círculo musical con el instrumento que marcó el inicio de su historia con el “Príncipe de las Tinieblas”.

“Ozzy’s Song”: un homenaje desde el corazón

La canción, titulada Ozzy’s Song, forma parte del nuevo álbum de Black Label Society, Engines of Demolition, lanzado en 2026.

Se trata de una balada emocional, con piano y guitarras, en la que Wylde canaliza el duelo por la muerte de Ozzy, con quien mantuvo una relación de décadas.

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El propio guitarrista ha dejado claro que esta canción solo pudo existir después de su partida.

Más que música: una despedida

El tema no menciona directamente a Ozzy en su letra, pero está lleno de referencias a su historia juntos, lo que lo convierte en una despedida íntima y poderosa.

Además, el solo de guitarra grabado con “The Grail” funciona como un guiño directo a los años dorados que compartieron sobre los escenarios.

Una conexión que va más allá del rock

La relación entre Zakk Wylde y Ozzy Osbourne no fue solo musical: fue una amistad profunda que marcó generaciones de fans del metal.

Y ahora, con Ozzy’s Song, esa historia no termina

se convierte en música eterna.