Ozzy Osbourne es una de las leyendas más amadas en la historia del metal. Este artista acumuló un cariño enorme entre colegas y público, gracias a su carisma, talento y éxitos brillantes tanto en solitario, como con Black Sabbath.

El amor hacia este cantante ha sido notable por años, incluso más después de su fallecimiento en el pasado 22 de julio de 2026.

En honor a su memoria, recordaremos a uno de los ídolos de Osbourne, con lo que era, en su opinión, el mejor guitarrista de todos los tiempos.

¿Cuál es el mejor guitarrista de todos, según Ozzy Osbourne?

Tanto el rock como el metal cuentan con una cantidad enorme de guitarristas en su haber. Varias estrellas de este instrumento han destacado en este género, al punto de convertirse en leyendas.

De hecho, Ozzy Osbourne trabajó codo a codo con varias de ellas, como fue el caso de Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath.

No obstante, por encima de todos los guitarristas con los que trabajó, hay uno que para Ozzy Osbourne destaca, e incluso es mencionado como el mejor con este instrumento para dicho vocalista.

Según Osbourne, el mejor guitarrista de todos los tiempos era Randy Rhoads. Este instrumentalista fue de los más destacados del género, y así lo demostró en una banda brillante como lo fue Quiet Riot.

Esta agrupación resaltó con Randy Rhoads a la cabeza desde 1975 hasta 1979, años en los que brilló sobre estudios y escenarios.

Luego de esto, pasó a trabajar junto al propio Ozzy Osbourne, con quien grabó dos discos brillantes como lo fueron ‘Blizzard of Ozz’ y ‘Diary of a Madman’.

Estos fueron dos álbumes en solitario de Ozzy, en los que se demostró la habilidad única de Osbourne, y también los destellos de Rhoads desde la guitarra.

Varios años atrás Osbourne aseguró que si tuviera que elegir a uno de los guitarristas para trabajar, sería sin dudas este, ya que lo consideraba el más formado musicalmente.

Ozzy explicó que Randy era capaz de componer, pero también leer la música de una manera diferente, por lo que trabajar con él era diferente.

Rhoads fallecería en 1982. Sin embargo, con su trayectoria también dejó un legado indudable, con el que enamoró a toda una industria, incluido el mismisimo Ozzy Osbourne.