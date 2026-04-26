Uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia en el último show de Ozzy Osbourne fue Gus G. Ahora, el guitarrista habló sin filtros sobre lo ocurrido y fue claro: simplemente no lo llamaron.

En declaraciones recogidas por medios como Blabbermouth, el guitarrista explicó que no formó parte del histórico concierto Back to the Beginning, el evento que marcó la despedida de Ozzy y la reunión final de Black Sabbath.

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“No me lo pidieron”, dijo directamente.

Un show lleno de estrellas

El concierto final, realizado en Birmingham en 2025, reunió a la formación original de Black Sabbath y a múltiples figuras del rock.

Con tantos invitados en escena, el propio Gus G entendió su ausencia:

“Había muchísima gente, probablemente no me necesitaban”.

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Una frase que mezcla aceptación con cierta nostalgia.

Más fan que protagonista

Lejos de mostrarse molesto, Gus G aseguró que vivió el evento desde otro lugar:

Como fan

Con emoción por ver a Ozzy despedirse

Entendiendo la magnitud del show

Incluso confesó que le habría gustado estar ahí para darle un último abrazo.

Un momento personal clave

El guitarrista estaba viviendo un momento personal muy especial, ya que el nacimiento de su hijo coincidió con esas fechas.

Eso terminó reforzando la idea de que su ausencia “simplemente no estaba destinada”.

Aunque no estuvo presente, Gus G sigue siendo parte del legado de Ozzy Osbourne, especialmente por su trabajo en el álbum Scream y su paso por la banda.

El músico llegó a admitir que la noticia fue “un poco un alivio“. ¿La razón? La constante incertidumbre. “Estaba un poco cansado de esperar durante todos estos años sin saber nada sobre posibles giras o grabaciones”, explicó. Mientras Ozzy estaba ocupado con Black Sabbath, surgían conciertos sueltos para los que Gus tenía que estar siempre disponible, lo que le impedía planificar su futuro con su propia banda.

Para Gus, aunque adoraba estar en la banda, la situación se había convertido en “un callejón sin salida en el plano creativo“. La falta de planes a futuro le generaba una gran incertidumbre. Por eso, el final de su etapa con Ozzy le permitió tomar las riendas de su carrera.