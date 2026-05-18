¿Quién fue el primer vocalista de Black Sabbath? La historia detrás de la voz que cambió el heavy metal

Cuando se habla de Black Sabbath, automáticamente muchos piensan en Ozzy Osbourne, una de las voces más icónicas en toda la historia del heavy metal. Y sí fue precisamente él quien se convirtió en el primer vocalista oficial de la banda y ayudó a construir el sonido oscuro que revolucionó el rock para siempre.

La agrupación nació en Birmingham Inglaterra, a finales de los años 60, cuando Tony Lommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy comenzaron a tocar juntos inicialmente bajo otros nombre antes de adoptar definitivamente el de Black Sabbath.

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Ozzy Osbourne fue la primera voz oficial de la banda

Jhon Michael Osbourne, conocido como Ozzy se convirtió en el vocalista original de la banda desde sus primeros años.

Su estilo vocal oscuro, extraño y casi fantasmal terminó encajando perfectamente con los riffs pesados de Tony Lommi y la atmósfera sombría que caracterizaba las canciones del grupo.

Antes se llamaban de otra forma

Inicialmente tocaron como Polka Tulk Blues Band y posteriormente como Earth, antes de cambiar definitivamente a Black Sabbath inspirados por una pelicula de terror italiana protagonizada por Boris Karloff.

El grupo decidió apostar por una estética mucho más oscura porque notaron que las películas de terror atraían muchísimo público. Esa historia terminó transformando completamente la historia del rock pesado.

Ozzy salió de la banda pero siguió siendo una leyenda

Aunque Ozzy fue expulsado de la banda en 1979 debido a problemas relacionados con drogas y tensiones internas, su imagen quedó completamente ligada a la banda para siempre.

Después desarrolló una carrera solista gigantesca con éxitos como Crazy Train y Mr Crowley, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del metal.

La etapa clasica junto a Ozzy sigue siendo una de las mas influyentes para los seguidores en la historia del rock.

Cambiaron la música para siempre

Con Ozzy como vocalista, la banda logró crear un sonido completamente diferentes para su época, riffs pesados, letras oscuras y una atmósfera que terminaría inspirando a generaciones enteras de músicos.

Muchos de los seguidores del rock mundialmente, consideran que el nacimiento del heavy metal comenzó con la formación original de la banda, sus inicios.

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