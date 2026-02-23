Festival tendrá a Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses y más: ¿fecha, en dónde y cuánto vale?

El rock volverá a vivir un evento histórico en este 2026, con un festival que presenta a varias agrupaciones brillantes. Miles de fanáticos tendrán una oportunidad imperdible para ver a sus bandas favoritas en una serie de shows históricos.

Este se trata del Download Festival, en lo que será su edición 23. Dicho evento contará con un ‘lineup’ enorme de bandas que llegarán para estremecer a sus fanáticos desde los escenarios.

Si no quiere perderse esta cita, aquí les contamos los artistas que estarán presentes, la fecha, y también el lugar en el que se llevará a cabo uno de los festivales más grandes de rock en este 2026.

¿Qué artistas estarán en el Download Festival de rock en 2026?

¿Alguna vez imagino ver a Guns N’ Roses y Linkin Park juntos en un mismo cartel? A principios de los 2000 esto podría sonar como un sueño. Sin embargo, para este 2026 es posible.

Ambas agrupaciones han construido un legado inigualable gracias a sus éxitos, con los que han enamorado a miles de fanáticos por el mundo.

Parte de esta trayectoria los ha llevado a ser ‘headliners’ de uno de los festivales más grandes de rock del año, como lo es el ‘Download Festival’.

Para este 2026, el ‘Download Festival’ contará con ambas agrupaciones por todo lo alto, pero, en su ‘lineup’ también brillan las siguientes bandas:

Limp Bizkit

Cypress Hill

Bad Omens

Trivium

Electric Callboy

Baby Metal

Ice Nine Kills

Pendulum

Black Veil Brides

The Pretty Reckless

Hollywood Undead

P.O.D.

Scene Queen

Landmvrks

South Arcade

Thornhill

Halestorm

Behemoth

Mastodon

Estas son solo algunas de la amplia cantidad de agrupaciones que estarán presentes en este histórico festival que, sin dudas, estremecerá a la industria musical.

Si no quiere perderse estos shows, les contamos que este festival está pautado para llevarse a cabo desde el próximo 10 de junio hasta el día 14 de dicho mes.

¿Dónde y cuánto vale?

En este caso, el ‘Download Festival’ tendrá lugar en el Donington Park, ubicado en Leicestershire, Inglaterra.

Para lo referente a los precios, les contamos que las boletas para todas las noches del festival están agotadas. Sin embargo, podrá asistir a 3, con un precio de 345 libras para adultos (1.717.609 pesos colombianos), y 185 libras para niños (921.036 pesos colombianos).