Así puede votar en el ‘Mundial del rock’ de Radioacktiva por las mejores leyendas de los 70s

Faltan 108 días para que de inicio el Mundial de fútbol de la FIFA 2026; en esta oportunidad, 48 selecciones que se consideran las mejores del mundo van a jugar con el fin de quedarse con la copa. Por eso, en ‘El Gallo’ de Radioacktiva, queremos escoger cuáles son los ganadores del Mundial del Rock, en donde vamos a hablar sobre las diferentes bandas que se han destacado a lo largo de los últimos años.

Leer más: La canción de rock que dura 15 minutos y es considerada “la mejor de todos los tiempos” en Norteamérica

Este lunes 23 de febrero vamos a elegir a las mejores bandas que fueron las leyendas de los años 70, que van al grupo A. En esta oportunidad, presentamos a bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones, Queen, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, The Beatles, Deep Purple y Kiss, que destacaron en el género.

Sin duda, estas agrupaciones lograron marcar los años 70 sacando sus primeras canciones y destacando en varias de las emisoras más importantes del mundo. Muchas de ellas hacen parte de las agrupaciones más relevantes en la actualidad, quienes han posicionado varias de sus canciones.

Seguir leyendo: Tres canciones de rock que fueron compuestas en tan solo un día; Under Preasure de Queen entre ellas

Tenga en cuenta que día a día van a cambiar las categorías, así que usted podrá escoger a su artista favorito y apoyarlo para que pase a la siguiente etapa de este ‘Mundial del rock’. Además, hay bandas de diferentes etapas, así que puede estar pendiente de los participantes y quienes serán los jugadores que van a llegar a la gran final.

Vote AQUÍ por la mejor banda de los 70 en el Mundial del Rock de Radioacktiva