La banda de rock que fue el “Salvavidas” de Estados Unidos según expertos; muchos la conocen

Sin duda, todos alguna vez en sus vidas han escuchado la frase de que la música salva, pues este habría sido el caso de Estados Unidos, que gracias a las canciones de una reconocida banda de rock, habría cambiado un momento importante de su historia. Así lo dio a conocer el reconocido experto, Billy Joel. Quien reveló detalles de cómo los éxitos del rock lograron posicionarse, cambiando todo el panorama de lo que pasaba.

Estados Unidos es la cuna de muchos artistas exitosos, no solo de rock, sino de diferentes géneros que, sin duda, hicieron que las personas lograran escuchar nuevas canciones, sonidos diferentes y unas puestas en escena que redefinieron todo. Al parecer, nada de esto fue suficiente para, en realidad, empezar a trabajar en sus problemas, para cambiar por completo todo el ánimo y situación social.

¿Cuál fue la banda de rock que salvó de la “depresión” a Estados Unidos?

Los británicos redefinieron todo lo relacionado con el rock, así que en 1963, cuando todos estaban hablando de John F. Kennedy y de la guerra de Vietnam, la música logró cambiar todo el ambiente social y mejorar un poco la situación de Norteamérica.

Se trata de la llegada de The Beatles a Estados Unidos, que se dio hace ya varios años, pero lograron mantenerse con fuerza durante una larga temporada. Según Joel, esto ayudó a que todo cambiara en este país, en donde los artistas también se estaban viendo afectados por toda la situación social que se estaba presentando en ese momento.

“Con la muerte de John F. Kennedy el país se sumió en la melancolía. Todos estábamos deprimidos por el asesinato y duró mucho tiempo. ¿Quiénes nos sacaron de esa depresión? Los Beatles representaban la juventud, el futuro, la vitalidad, algo nuevo, algo propio de nuestra generación, los baby boomers, y fueron unas superestrellas“, mencionó el artista.

Considera que los cantantes tienen varias canciones que fueron todo un éxito, pero otras que sin duda no lograron aportar mucho a la sociedad. Pese a eso, con su estilo único, su forma de ver la vida y todos los cambios, lograron posicionarse sin problema.

Después de eso, empezaron a nacer varios bandas de rock relevantes en Estados Unidos, así que fue el inicio de algo grande que venía para este país. Años más tarde se empezaron a ver nuevas agrupaciones que lograron hacer historia y aún en la actualidad, encienden a todo el mundo con sus canciones.