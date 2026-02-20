Faltan un poco más de 100 días para que se dé inicio al Mundial de la FIFA 2026, en donde 48 selecciones van a dar todo en la cancha para poder avanzar a la siguiente etapa y alcanzar la etapa final. Aunque aún no se ha dado a conocer quiénes serán los convocados por el profesor Néstor Lorenzo para que hagan parte de la Selección Colombia, con el paso de los días se han revelado nuevos detalles.

Hay quienes ya hablan de cuáles son esos jugadores infaltables que deben ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia. Dentro de los nombres que más se destacan está el de James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, David Ospina, entre otros.

Sin embargo, otras personas están hablando de la última oportunidad que podría tener Falcao García de ir a un Mundial de fútbol. Esto teniendo en cuenta que, en años pasados, se quedó por fuera, por una lesión que afectó su carrera de forma considerable.

¿Falcao García va a jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Según se dio a conocer en el Rock N’ Gol de Radioacktiva, el pasado jueves 19 de febrero del 2026, el periodista argentino Sebastián Srur, del medio de comunicación Picado TV de Argentina, dio detalles de lo que sería la convocatoria.

Al parecer, el director técnico de la tricolor, Néstor Lorenzo, habría llamado a Falcao García para proponerle un acuerdo de que él jugará dos o tres partidos por mes con Millonarios y, según este rendimiento, lo llevaría al Mundial de la FIFA 2026.

“Si estás bien, te llevo al mundial; la selección necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar grupos, porque tiene un plantel muy joven”, aseguró el periodista.

En el Rock N’ Gol, Cristián Pinzón fue el encargado de dar a conocer la noticia; ante esto, sus compañeros, Luisca Guerrero y Rafa Cifuentes, hablaron un poco sobre el tema. Pues, según se ve el panorama en la actualidad, esto no sería una realidad y tocaría esperar a la convocatoria en mayo para saber quiénes serán los seleccionados, según sus resultados del primer semestre.

Mientras tanto, no sé tiene conocimiento de que el profesor, Néstor Lorenzo tenga en sus planes convocar a algún jugador en especial, pues todo depende de su rendimiento y actuación en sus respectivos equipos.