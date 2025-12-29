Estos fueron los 5 mejores animes del 2025, según la IA: puede verlos para cerrar el año

Los animes han crecido de manera notable e indudable en los últimos años. Esta industria se ha hecho un lugar destacado y diferencial dentro del entretenimiento, gracias a fanáticos fieles, y a producciones sumamente brillantes.

Año tras año el mundo del anime sorprende con nuevos lanzamientos que enamoran a cada uno de sus fanáticos, y este 2025 por supuesto, no fue la excepción.

Varias producciones destacaron de manera inequivoca, pero, en este caso resaltaremos 5 de forma puntual, para los que fueron los mejores del año.

Los 5 mejores animes del 2025, según la IA

De manera indudable, el 2025 ha traido grandes emociones para el mundo del entrenimiento y la televisión en general. Brillantes series y películas se han hecho inmortales con su salida al público.

Claramente en el mundo del anime no hubo excepción, y una cantidad enorme de producciones salieron al ruedo, con el objetivo de encantar a una generación llena de amantes a la cultura asiática.

Varios nombres destacaron, pero hubo 5 de forma puntual que se posicionaron por encima de los demás, y aquí los mencionaremos.

Obviamente, al tratarse de una industria tan amplia y subjetiva resulta difícil resaltar solo 5 producciones por encima de las demás.

No obstante, para poder dar una lista concreta en este caso, hemos optado por consultar a la IA, la cual dio una respuesta clara y destacada.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, el primer anime en la lista es, nada más y nada menos que, ‘Chainsaw Man’ con el Reze Arc.

Esta producción dejó un estándar sumamente alto y notable de acción, donde brillaron varios detalles que han encantado a sus fanáticos.

El segundo puesto fue para ‘Takopii no Genzai’, una serie de manga que se adaptó al mundo del anime este 2025, y que ha enamorado con su trama desde 2021.

La mitad del top es para ‘To Be Hero X’. Esta serie brilló desde su primera emisión en abril, y desde entonces ha tomado una popularidad destacada, que lo resalta sobre todo por su estilo audaz e inteligente.

Dos más para cerrar el 2025

En penúltima plaza se encuentra un anime que ya es conocida como lo es ‘The Apothecary Diaries’. Esta producción se lanzó originalmente en 2011. No obstante en este 2025 se dio su segunda temporada, con emociones que cautivaron a todos.

Finalmente, para cerrar la lista les destacamos ‘Sakamoto Days’, un anime que muchos han comparado con John Wick por sus emociones, pero sobre todo por la acción que presenta.

Sin lugar a dudas cada uno de estos animes son brillantes, y son una opción ideal para cerrar su 2025.