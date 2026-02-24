‘Jujutsu Kaisen’ ya estrenó el capítulo recopilatorio de la temporada 3: así puede verlo GRATIS

El anime Jujutsu Kaisen se ha convertido en uno de los títulos más populares de los últimos años. La historia sigue a Yuji Itadori, un joven que termina involucrado en el mundo de los hechiceros tras convertirse en el recipiente de una poderosa maldición. Desde entonces, junto a sus compañeros, enfrenta amenazas cada vez más complejas que ponen en riesgo tanto a los personajes como al equilibrio del mundo.

La tercera temporada ha mantenido esa tensión con el desarrollo del arco conocido como “The Culling Game”. Los fanáticos esperan con interés el estreno del episodio 8, que marcará la continuación directa de los enfrentamientos en curso. Sin embargo, antes de retomar la emisión regular, la producción decidió hacer una pausa y lanzar un capítulo especial que resume los hechos más recientes.

Le puede interesar: ¿Cuándo se estrena el episodio nueve de ‘Jujutsu Kaisen’ temporada tres? Fecha y hora para verlo en Crunchyroll

Cabe recordar que la temporada entró en receso el jueves 19 de febrero de 2026. En lugar del esperado nuevo episodio, se presentó un especial recopilatorio que ahora puede verse de manera gratuita a través del canal oficial de Crunchyroll en YouTube. Eso significa que no es necesario contar con una suscripción paga para acceder a este contenido, aunque estará disponible solo por tiempo limitado.

El capítulo recopilatorio de ‘Jujutsu Kaisen’

El especial, titulado “JUJUTSU KAISEN The Culling Game Special Episode”, tiene una duración aproximada de 24 minutos y funciona como un intermedio de media temporada.

El episodio repasa los momentos más importantes desde que Kenjaku pone en marcha el juego, incluyendo las decisiones tomadas por la cúpula de hechiceros tras el sellado de Satoru Gojo y la preparación del grupo de Itadori para ingresar a las distintas colonias.

Mire también: ¿Cuál es la canción que suena al final de Jujutsu Kaisen 3? Aquí el soundtrack del anime

Más allá del resumen, el especial incluye dos escenas inéditas que amplían la información sobre personajes clave. Se muestra con mayor claridad a Reggie Star, vinculado a los reclutamientos en la colonia de Tokio, y una secuencia centrada en Hiromi Higuruma, quien aparece esperando a alguien cuya identidad todavía no se revela.

El especial se estrenó en YouTube el viernes 20 de febrero de 2026 y está disponible de forma gratuita por tiempo limitado. Para los seguidores que esperan el episodio 8, este resumen puede ser una buena oportunidad para refrescar la historia antes de que continúe la temporada.