¿Cuál será el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Hora y fecha

Colombia vuelve a participar en un torneo mundialista y, al parecer, ya tiene todo listo para poder traer la copa al país, después de triunfar en el Mundial de fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Por eso, el pasado viernes cinco de diciembre del 2025 se dieron a conocer detalles de cómo se van a jugar todos los partidos.

La selección Colombia hace parte del grupo K, por lo que tendrá que enfrentarse contra Uzbekistán, Portugal y el repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo. Esto quiere decir que no tiene un camino nada fácil en todo lo que será su juego para poder llegar a ganar la importante Copa Mundial. En esta oportunidad, el grupo de la tricolor tendrá que transportarse un poco, pues todos los encuentros no serán en el mismo país.

¿Cuál será el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Después de que se diera a conocer el sorteo, la FIFA se encargó de hacer el listado de cómo se darán los primeros partidos. Allí mencionó cuáles son esos primeros viajes que tendrá que hacer cada selección para poder empezar a sumar puntos.

En el caso de la Selección Colombia, el primer partido que tendrán que enfrentar será contra Uzbekistán en Estadio Azteca de Ciudad de México, México a las 10:00 de la noche, hora de Colombia. Esta será la oportunidad perfecta para que la tricolor se destaque, por lo que no solo tendrán que hacer una presentación de lujo, sino que también quedarse con los tres puntos para empezar con pie derecho.

Hasta ahora, no se conoce si aún hay entradas para este partido, teniendo en cuenta que hay varios de los encuentros deportivos que ya están totalmente sold out. Incluso, en caso de que la Selección Colombia llegue a la final, ya no hay a la venta más entradas, pues todas se vendieron desde antes de que se hiciera el sorteo del Mundial 2026.

La final se va a realizar el próximo 19 de julio del 2026 en el estadio de New Jersey en New York, por lo que este es uno de los eventos más importantes que se va a realizar en Estados Unidos en el próximo año.