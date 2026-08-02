‘Spider-Man’ vs. ‘La Odisea’: así va la batalla por la taquilla

La taquilla tiene una nueva batalla. ‘The Odyssey’, la ambiciosa película de Christopher Nolan, continúa demostrando su fuerza en las salas, mientras ‘Spider-Man: Brand New Day’, protagonizada por Tom Holland, arrancó su recorrido comercial con cifras que sorprendieron incluso para una producción de Marvel.

Aunque las dos películas están teniendo un desempeño destacado, no están en el mismo punto de su recorrido. La Odisea lleva más tiempo en cartelera, mientras que Spider-Man apenas comienza a sumar sus primeros millones.

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‘La Odisea’ ya superó los US$700 millones

La película de Christopher Nolan llegó a los cines con una enorme expectativa y, después de menos de dos semanas en cartelera, superó los US$700 millones de recaudación mundial.

La producción adapta la clásica historia atribuida a Homero y cuenta con un reparto encabezado por Matt Damon, acompañado por Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Su desempeño demuestra el interés que ha generado la nueva película del director de Oppenheimer, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una historia basada en una obra literaria con miles de años de antigüedad.

Spider-Man debuta con una cifra gigantesca

Mientras La Odisea sigue aumentando su acumulado, ‘Spider-Man: Brand New Day’ acaba de comenzar su recorrido y lo hizo por todo lo alto.

La nueva película protagonizada por Tom Holland consiguió aproximadamente US$355 millones durante su primer fin de semana en Norteamérica, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de la historia en ese mercado, únicamente por detrás de Avengers: Endgame.

El resultado demuestra que Spider-Man continúa siendo uno de los personajes más populares de Marvel y que el público estaba esperando volver a ver a Holland como Peter Parker.

¿Cuál está recaudando más?

En recaudación mundial acumulada, ‘La Odisea’ lleva la ventaja por ahora, con más de US$700 millones conseguidos en sus primeras semanas.

Pero ‘Spider-Man: Brand New Day’ está mostrando un ritmo de estreno impresionante. Solo en Norteamérica consiguió alrededor de US$355 millones durante sus primeros días, y todavía tiene por delante buena parte de su recorrido en cartelera.

Por eso, todavía no es posible determinar cuál de las dos terminará recaudando más. Para hacer una comparación justa habrá que esperar a que Spider-Man acumule varias semanas y observar cuánto logra mantener su rendimiento después del estreno.

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