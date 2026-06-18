Golazo Daniel Muñoz Selección Colombia | Créditos: Getty Images

Así fue el golazo de Daniel Muñoz en el debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Uzbekistán

Colombia arranca ganando en el partido debut de la Copa Mundial FIFA 2026 con un golazo de Daniel Muñoz.

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La selección de Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 gracias a una brillante acción individual de Daniel Muñoz. El lateral sorprendió con un espectacular gol que desató la euforia de los aficionados y marcó el camino hacia un debut soñado frente a Uzbekistán.

La anotación, que ya da de qué hablar en el torneo, reflejó el talento, la determinación y el gran momento futbolístico que atraviesa el jugador colombiano.

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La Selección Colombia arrancó el compromiso con intensidad, adueñándose de la posesión del balón desde los primeros minutos y presionando constantemente en campo rival. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró una propuesta ofensiva y dinámica, generando peligro cada vez que se acercaba al área de Uzbekistán.

La primera gran emoción del encuentro llegó tras una brillante acción de Luis Díaz, quien sacó un potente remate que estuvo a centímetros de abrir el marcador. El disparo terminó estrellándose contra el palo, desatando el grito ahogado de los aficionados colombianos y elevando la confianza de los jugadores de la ‘Tricolor’. Esa jugada marcó el ritmo de un inicio vibrante, en el que Colombia dejó claras sus intenciones de imponer condiciones y buscar la victoria desde el pitazo inicial.

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 La recompensa para la Selección Colombia llegó al minuto 41 del primer tiempo. Tras una gran jugada colectiva, Luis Díaz filtró un preciso pase para Daniel Muñoz, quien apareció por sorpresa en el área y conectó el balón de primera con la punta. El remate fue imposible para el guardameta rival y terminó en el fondo de la red, desatando la euforia de los aficionados colombianos.

La anotación no solo reflejó el dominio que venía mostrando la ‘Tricolor’ durante gran parte del encuentro, sino que también premió la insistencia ofensiva del equipo. Con este gol, Muñoz se convirtió en el héroe momentáneo del combinado nacional y le dio a Colombia una ventaja merecida en su estreno mundialista.

Video: Así fue el gol de Daniel Muñoz

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Finaliza el primer tiempo ganando la Selección Colombia 1 a 0 frente a Uzbekistán.

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