La selección de Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 gracias a una brillante acción individual de Daniel Muñoz. El lateral sorprendió con un espectacular gol que desató la euforia de los aficionados y marcó el camino hacia un debut soñado frente a Uzbekistán.

La anotación, que ya da de qué hablar en el torneo, reflejó el talento, la determinación y el gran momento futbolístico que atraviesa el jugador colombiano.

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