Así fue el golazo de Daniel Muñoz en el debut de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 ante Uzbekistán
Colombia arranca ganando en el partido debut de la Copa Mundial FIFA 2026 con un golazo de Daniel Muñoz.
Colombia arranca ganando en el partido debut de la Copa Mundial FIFA 2026 con un golazo de Daniel Muñoz.
🎩 ¡La asistencia de Lucho!
👏 ¡La definición de Muñoz!
🇨🇴 ¡El primer gol de la Selección Colombia en el Mundial 2026!pic.twitter.com/KEC3nHsd12
— Samuel Vargas (@SVargasOK) June 18, 2026
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Finaliza el primer tiempo ganando la Selección Colombia 1 a 0 frente a Uzbekistán.