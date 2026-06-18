Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de la fecha 1: ¿Colombia líder?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su gran final de la fecha 1 durante el pasado 17 de junio. Después de varios partidos imperdibles, la primera jornada de este torneo culminó con victorias claves para varios seleccionados.

Claramente esto presentó varios cambios para los grupos. La tabla de este torneo resultó con algunas selecciones en la cima, mientras que otras deberán remontar.

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Para que esté al tanto de la actualidad de esta competencia, aquí les mostramos como quedaron los grupos después de los primeros partidos de cada seleccionado.

Comenzó el torneo

Finalmente la espera llegó a su fin. La gran Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó su inicio, con la llegada de varios seleccionados que encantaron a sus fanáticos gracias a triunfos históricos.

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Así van los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego de victorias de combiandos claves como Colombia, Inglaterra, Alemania o Francia, los movimientos de la fase de grupos se presentaron de la siguiente manera:

Grupo A:

1- México – 3 puntos

2- Corea del Sur – 3 puntos

3- Chequia – 0 puntos

4- Sudáfrica – 0 puntos

Grupo B:

1- Suiza – 1 punto

2- Canadá – 1 punto

3- Catar – 1 punto

4- Bosnia y Herzegovina – 1 punto

Grupo C:

1- Escocia – 3 puntos

2- Marruecos – 1 punto

3- Brasil – 1 punto

4- Haiti – 0 puntos

Grupo D:

1- Estados Unidos – 3 puntos

2- Australia – 3 puntos

3- Turquía – 0 puntos

4- Paraguay – 0 puntos

Grupo E:

1- Alemania – 3 puntos

2- Costa de Marfil – 3 puntos

3- Ecuador – 0 puntos

3- Curazao – 0 puntos

Grupo F:

1- Suecia – 3 puntos

2- Japón – 1 punto

3- Países Bajos – 1 punto

4- Túnez – 0 puntos

Grupo G:

1- Nueva Zelanda – 1 punto

2- Irán – 1 punto

3- Bélgica – 1 punto

4- Egipto – 1 punto

Grupo H:

1- Uruguay – 1 punto

2- Arabia Saudita – 1 punto

3- España – 1 punto

4- Cabo Verde – 1 punto

Grupo I:

1- Noruega – 3 puntos

2- Francia – 3 puntos

3- Senegal – 0 puntos

4- Irak – 0 puntos

Grupo J:

1- Argentina – 3 puntos

2- Austria – 3 puntos

3- Jordania – 0 puntos

4- Argelia – 0 puntos

Grupo K:

1- Colombia – 3 puntos

2- República Democrática del Congo – 1 punto

3- Portugal – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

Grupo L:

1- Inglaterra – 3 puntos

2- Ghana – 3 puntos

3- Panamá – 0 puntos

4- Croacia – 0 puntos