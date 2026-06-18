Así quedaron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de la fecha 1: ¿Colombia líder?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó su primera tanda de partidos, con una cantidad increíble de emociones para los fans.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó su primera tanda de partidos, con una cantidad increíble de emociones para los fans.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su gran final de la fecha 1 durante el pasado 17 de junio. Después de varios partidos imperdibles, la primera jornada de este torneo culminó con victorias claves para varios seleccionados.
Claramente esto presentó varios cambios para los grupos. La tabla de este torneo resultó con algunas selecciones en la cima, mientras que otras deberán remontar.
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Para que esté al tanto de la actualidad de esta competencia, aquí les mostramos como quedaron los grupos después de los primeros partidos de cada seleccionado.
Finalmente la espera llegó a su fin. La gran Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó su inicio, con la llegada de varios seleccionados que encantaron a sus fanáticos gracias a triunfos históricos.
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Luego de victorias de combiandos claves como Colombia, Inglaterra, Alemania o Francia, los movimientos de la fase de grupos se presentaron de la siguiente manera:
Grupo A:
1- México – 3 puntos
2- Corea del Sur – 3 puntos
3- Chequia – 0 puntos
4- Sudáfrica – 0 puntos
Grupo B:
1- Suiza – 1 punto
2- Canadá – 1 punto
3- Catar – 1 punto
4- Bosnia y Herzegovina – 1 punto
Grupo C:
1- Escocia – 3 puntos
2- Marruecos – 1 punto
3- Brasil – 1 punto
4- Haiti – 0 puntos
Grupo D:
1- Estados Unidos – 3 puntos
2- Australia – 3 puntos
3- Turquía – 0 puntos
4- Paraguay – 0 puntos
Grupo E:
1- Alemania – 3 puntos
2- Costa de Marfil – 3 puntos
3- Ecuador – 0 puntos
3- Curazao – 0 puntos
Grupo F:
1- Suecia – 3 puntos
2- Japón – 1 punto
3- Países Bajos – 1 punto
4- Túnez – 0 puntos
Grupo G:
1- Nueva Zelanda – 1 punto
2- Irán – 1 punto
3- Bélgica – 1 punto
4- Egipto – 1 punto
Grupo H:
1- Uruguay – 1 punto
2- Arabia Saudita – 1 punto
3- España – 1 punto
4- Cabo Verde – 1 punto
Grupo I:
1- Noruega – 3 puntos
2- Francia – 3 puntos
3- Senegal – 0 puntos
4- Irak – 0 puntos
Grupo J:
1- Argentina – 3 puntos
2- Austria – 3 puntos
3- Jordania – 0 puntos
4- Argelia – 0 puntos
Grupo K:
1- Colombia – 3 puntos
2- República Democrática del Congo – 1 punto
3- Portugal – 1 punto
4- Uzbekistán – 0 puntos
Grupo L:
1- Inglaterra – 3 puntos
2- Ghana – 3 puntos
3- Panamá – 0 puntos
4- Croacia – 0 puntos
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