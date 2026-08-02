‘Spider-Man: Brand New Day’ sorprende en taquilla: ¿cuánto recaudó en su primer fin de semana?

Spider-Man volvió a demostrar su poder en las salas de cine. ‘Spider-Man: Brand New Day’ recaudó aproximadamente 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, una cifra que la convirtió en el segundo mejor estreno de la historia en ese mercado.

La nueva producción de Sony y Marvel Studios llegó a los cines el 29 de julio.

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A pocos millones del récord

Los US$355 millones dejaron a la nueva película de Spider-Man apenas por debajo de ‘Avengers: Endgame’, que mantiene el récord con aproximadamente US$357 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

Con este resultado, la película protagonizada por Tom Holland superó el debut de ‘Spider-Man: No Way Home’, que había conseguido alrededor de US$260 millones en ese mismo mercado.

Tom Holland vuelve a conquistar al público

La película marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker y continúa la historia del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

El reparto también cuenta con Zendaya, además de nuevos personajes que llegan a esta etapa de la historia del Hombre Araña.

El resultado de taquilla demuestra que, incluso después de varias películas y años de historia, Spider-Man continúa siendo uno de los personajes con mayor capacidad para llevar público a las salas.

¿Podrá superar a ‘Avengers: Endgame’?

Avengers: Endgame conserva el récord de mejor estreno en Estados Unidos y Canadá con aproximadamente US$357 millones, mientras que Spider-Man: Brand New Day quedó en segundo lugar con cerca de US$355 millones.

La película todavía tiene todo su recorrido en cartelera por delante, así que habrá que esperar para conocer hasta dónde llegará su recaudación total.

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