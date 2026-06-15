Despiden técnico en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: selección no pierde el tiempo tras dura derrota

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado una cantidad enorme de emociones durante su primera semana. Esta icónica competición ha enamorado a miles de fanáticos, y ha presentado partidos totalmente imperdibles para cada uno de los seguidores del balompié.

Actualmente este torneo está en el inicio de su segunda semana de competencia, por lo que se han jugado muy pocos partidos hasta el momento.

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Sin embargo, una selección tomó una decisión drástica este 15 de junio, luego de haber caído en su debut hace muy pocas horas. Uno de los combinados protagonistas de esta justa optó por despedir a su entrenador, y aquí les contamos de cual se trata.

Despiden a técnico en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En estos primeros días de competencia, varios seleccionados han dejado ver su potencial goleador. Equipos de la talla de Alemania o Estados Unidos han demostrado de su fuerza en ataque, al propinar duras goleadas a sus rivales.

Por otro lado, algunos equipos han dejado ver notables falencias defensivas, al permitir grandes diferencias de goles en sus choques recientes.

De hecho, una de las más golpeadas fue Túnez. Este equipo disputó su primer partido el pasado 14 de junio, en el que se midió a Suecia.

Si bien el partido estuvo parejo durante gran parte de su desarrollo, el encuentro finalizó con una goleada para Suecia por un marcador de 5-1.

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El equipo liderado por Viktor Gyokeres y Alexander Isak se impuso de forma notable, lo que dejó derrotados a los tunecinos.

Ante esta derrota, las posibilidades de Túnez de avanzar a la próxima ronda se ven disminuidas, no obstante, el equipo africano optó por tomar una decisión drástica.

En la mañana de este 15 de junio se pudo conocer que Túnez despidió a Sabri Lamouchi, su entrenador hasta este partido. Claramente esto generó gran revuelo al ser algo pocas veces visto.

Sin lugar a dudas, la sorpresa de los fanáticos notable, aunque es claro que los tunecinos esperan mostrar un mejor nivel en el resto de la competencia.

Aun no se ha revelado el sustituto. No obstante, este combinado cerrará su fase de grupos ante Japón y Países Bajos, con un próximo encuentro ante los nipones el próximo 20 de junio.