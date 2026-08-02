Lista completa de televisores en los que Netflix NO va a funcionar desde agosto

Llega el mes de agosto y con esto muchos móviles y televisores van a dejar de funcionar de forma repentina. Así se dio a conocer en días pasados, cuando revelaron el listado completo de las plataformas que no podrán seguir funcionando en algunos dispositivos debido a que su sistema operativo no podría soportar las nuevas actualizaciones.

En el listado oficial hay varias marcas muy reconocidas, así que debe tomar nota de los modelos exactos para que no se lleve ninguna sorpresa, en especial porque no le va a notificar sobre novedades en la app. Tenga en cuenta que hasta ahora, Netflix es completamente compatible con cualquier dispositivo smart TV, como teléfonos celulares, tablets, consolas de videojuegos y televisores que tengan acceso a internet.

Leer más: Películas de Marvel que debe VER para entender Spider-Man: Brand New Day: ¿En qué orden?

Sin embargo, con el paso del tiempo dejan de ser compatibles, teniendo en cuenta que la plataforma tiene actualizaciones para mejorar la calidad del video, del sonido y subir nuevas producciones. Esto puede significar un aumento en el tamaño de la aplicación y, con esto, deja de funcionar en algunos dispositivos que ya son un poco antiguos.

¿Cuáles son los televisores donde NO va a funcionar más Netflix?

Según se dio a conocer en semanas pasadas, en el listado de dispositivos están todos aquellos que fueron fabricados antes del 2015. Esto teniendo en cuenta que su sistema operativo ya no le va a permitir realizar actualizaciones a las aplicaciones que tenga instaladas en el televisor.

En el caso de la marca Samsung, dejará de funcionar en todos aquellos que se fabricaron durante el 2015 o antes y cuentan con el sistema operativo Orsay OS. Aquellos que tienen el modelo Tizen OS van a poder seguir funcionando por unos meses más, pero deben estar alertas a las restricciones.

Seguir leyendo: ¡Alerta spoiler! Escenas postcréditos de ‘Spider-man’ conectan con ‘Vengadores: Doomsday’ ¿Por qué?

Por su lado, LG anunció que todos los televisores que tienen sistema operativo webOS, en donde están incluidos el Nano Led LM9600 e Infinia LX9500, modelos que ya no podrían reproducir la app o actualizarla. Sony también dio su listado, en donde aparecen los Bravia de la serie KDL, XBR y W95, que cuentan con un sistema Linux.