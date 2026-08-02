¿Cuántas MJ ha tenido Spider-Man? Estas son las mujeres que han marcado la vida amorosa de Peter Parker

Spider-Man no solo ha tenido que enfrentarse a villanos, salvar Nueva York y lidiar con sus poderes. Peter Parker también ha tenido una vida amorosa bastante complicada, y dependiendo del universo o la adaptación, algunas mujeres han ocupado un lugar diferente en su historia.

Con la llegada de nuevas películas del Hombre Araña, vale la pena recordar quiénes han sido las mujeres más importantes para Peter Parker y, sobre todo, cuántas versiones de MJ han aparecido.

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Mary Jane Watson: la MJ original

la primera referencia es Mary Jane Watson, uno de los personajes más importantes de la historia de Spider-Man en los cómics.

Mary Jane apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man #25, publicado en 1965, aunque su primera aparición completa se produjo posteriormente. Con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una de las parejas más importantes de Peter Parker.

Su relación con Spider-Man ha tenido diferentes etapas, incluyendo momentos en los que estuvieron juntos, se separaron, se casaron y volvieron a encontrarse dependiendo de la historia.

Kirsten Dunst fue Mary Jane en las primeras películas

La actriz apareció junto a Tobey Maguire, quien interpretó a Peter Parker entre 2002 y 2007. En estas películas, MJ es uno de los personajes centrales de la vida de Peter y su relación se convierte en una de las partes importantes de la historia.

Esta versión de Mary Jane es probablemente una de las más recordadas por los fanáticos que crecieron con las primeras películas de Spider-Man.

Zendaya interpreta a una MJ diferente

En las películas protagonizadas por Tom Holland, Zendaya interpreta a Michelle Jones-Watson, conocida principalmente como MJ.

Aquí hay una diferencia importante: no es exactamente la misma Mary Jane de los cómics ni la misma versión interpretada por Kirsten Dunst.

El personaje de Zendaya tiene una personalidad diferente y su historia comienza con una relación de amistad con Peter antes de convertirse en algo más.

Gwen Stacy: la otra gran relación de Peter

Gwen Stacy también ocupa un lugar fundamental en los cómics y ha tenido varias adaptaciones audiovisuales. En las películas de The Amazing Spider-Man, el personaje fue interpretado por Emma Stone, quien compartió pantalla con Andrew Garfield.

La relación entre Peter y Gwen es una de las más recordadas de las historias de Spider-Man, especialmente por uno de los acontecimientos más importantes y trágicos de los cómics.

En The Amazing Spider-Man 2, la historia de ambos también toma un rumbo dramático que terminó marcando profundamente la versión de Peter interpretada por Garfield.

Entre Mary Jane, Gwen Stacy y las diferentes versiones que han aparecido en los cómics, Peter Parker ha vivido romances que han terminado siendo tan importantes para su historia como sus enfrentamientos contra los villanos.

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