Santa Fe enfrenta duras pérdidas para el clásico contra Millonarios; sus ‘cracks’ no jugarían

Se viene un partido clave en la Liga BetPlay 2026, pues Millonarios va a recibir a Santa Fe en el clásico más esperado del año. En esta oportunidad, los dos equipos se juegan la clasificación, pues están al límite debajo de los ocho, con posibilidades de volver a posicionarse entre los mejores y avanzar a la siguiente ronda.

Pero, para eso, tienen que ganar este partido, que brinda tres puntos claves para poder seguir avanzando en la clasificación y entrar nuevamente en el grupo de los ocho. Sin embargo, en este caso, Pablo Repetto no la tiene nada fácil, teniendo en cuenta que va a tener varias bajas importantes para este encuentro.

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Santa Fe anunció sus bajas para jugar contra Millonarios HOY domingo

Los equipos se juegan un cupo, pero también la felicidad de poder ganar esta fecha de clásico, en donde compiten por ser el mejor club de la capital. Pero este no es el único torneo que están jugando los equipos, ya que los embajadores están luchando en la Sudamericana, mientras los albirrojos siguen al tanto de sumar en la Libertadores.

Esto hace que Santa Fe tenga duras pérdidas en este encuentro, teniendo en cuenta lo que pasó en el partido del torneo internacional. Yilmas Velásquez sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial derecho, algo que lo deja fuera del partido de hoy.

Junto a él, está Maximiliano Lovera, quien tiene una contusión ósea en la rodilla derecha, algo que lo deja algunos días fuera de la cancha. También hablan de Mateo Puerta con un desgarro y Ewil Murillo con una lesión en los meniscos.

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El arquero Andrés Mosquera Marmolejo fue llamado a la convocatoria, pero en los últimos partidos él salió antes del pitazo final. De hecho, Santa Fe también llamó en su lista a otros tres porteros, en caso de que se presente alguna dificultad con el titular de los albirojos.

Hasta ahora, el equipo no ha confirmado cuáles serán los once que van a saltar a la cancha con el fin de enfrentar a Millonarios. Pese a eso, se espera que gran parte de los jugadores sean de los suplentes, teniendo en cuenta que en los próximos días tienen un nuevo encuentro en la Copa Libertadores.





