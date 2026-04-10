Richard Ríos daría el salto a Italia; despierta interés en un club histórico de la Serie A 

Richard Ríos se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mercado europeo tras su llegada al SL Benfica en el pasado mercado. El club portugués apostó fuerte por el mediocampista colombiano con una inversión cercana a los 30 millones de euros, una cifra que reflejó la confianza en su proyección inmediata y su techo a largo plazo dentro del fútbol de élite.

El salto a Lisboa no sorprendió del todo en el entorno del jugador. Después de su irrupción como una de las grandes revelaciones de la Copa América 2024, varios clubes de mayor jerarquía siguieron sus pasos. Sin embargo, Ríos eligió un destino estratégico: un equipo competitivo, con exposición internacional y un contexto favorable para su adaptación. Su paso previo por Brasil facilitó su integración al fútbol portugués, ya que dominaba el idioma y entendía la dinámica del juego sudamericano-europeo.

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En el esquema del técnico, Richard Ríos ganó protagonismo rápidamente y consolidó su lugar como pieza clave en el mediocampo. Su regularidad llamó la atención en el continente, especialmente por su capacidad para recuperar, distribuir y llegar al área rival con criterio.

¿A qué equipo de la Serie A llegaría Richard Ríos?

El rendimiento del colombiano ya despertó interés en la Serie A. Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, el SSC Napoli sigue de cerca su situación de cara a futuras ventanas de fichajes. El comunicador reveló en redes sociales: “Primeros contactos de Napoli para el centrocampista del Benfica Richard Ríos”.

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Di Marzio también recordó que la AS Roma mostró interés en el pasado mercado, bajo la conducción de Gian Piero Gasperini, aunque no concretó avances decisivos. “El jugador, que le gustaba mucho a la Roma, se encuentra entre los primeros en la lista en el verano. Por lo tanto, lo azules empiezan a avanzar hacia el futuro, sobre todo en un departamento donde definitivamente quieren invertir”, indicó el periodista italiano.

En la actual temporada, Ríos acumula 40 partidos, cinco goles y cinco asistencias con el Benfica, cifras que refuerzan su impacto tanto en la liga portuguesa como en competiciones europeas. Además, su participación en la Real Madrid CF en la Champions League, durante el playoff reciente, elevó aún más su visibilidad en el mercado internacional.

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Si el salto a Italia se concreta, Ríos daría otro paso en su ascendente carrera en Europa. Su valor de mercado sigue en alza y su rendimiento sugiere que, tras Portugal, podría atraer incluso a clubes de mayor peso en el futuro inmediato.