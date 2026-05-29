¿Quién hizo el gol más rápido en una final de Champions League? Este es el récord histórico

La Champions League se prepara para un partido imperdible el próximo 30 de mayo. El Paris Saint-Germain se medirá al Arsenal en la gran final de la edición 2026 de este torneo, en un choque que volverá a coronar al gran rey de Europa.

Este partido promete una gran cantidad de emociones, incluido un show de The Killers antes del encuentro. Claramente los fanáticos del balompié están ansiosos por ver este encuentro.

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Para empezar a entrar en ambiente, les hablaremos sobre un récord icónico de las finales, como lo es el gol más rápido de esta instancia.

¿Cuál es el gol más rápido en la historia de las finales de Champions League?

Las finales de Champions han dejado una gran cantidad de emociones para el balompié europeo. Estas instancias han presentado partidos y goles totalmente inolvidables.

De hecho, hay un récord sorprendente en este tipo de partidos, como lo es el gol más rápido en la historia de las finales de UCL.

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Este gran acontecimiento ocurrió en la temporada 2004-2005. En aquel periodo el partido definitorio se jugó entre Liverpool y Milan. Esta final es icónica recordada por ser ‘El Milagro de Estambul’.

El partido inició 3-0, pero fue igualado por el Liverpool 3-3. Curiosamente este choque también contó con el gol más rápido de todas las finales de UCL, además del gran vendaval de emociones que representó este encuentro lleno de pasión y jugadas absolutamente históricas.

Esta fue una obra de Paolo Maldini, quien puso al Milan adelante en el marcador de esta final a los 50 segundos de partido. El equipo italiano se puso arriba rápidamente. Sin embargo, el gran ganador fue el Liverpool, en una de las finales más grandes de la historia del balompié..

Claramente la emoción por las finales de la Champions League es enorme, y en este 2026 no es la excepción. El Arsenal se medirá al PSG en un choque que será igualado y emocionante.

Si desea disfrutar de este choque, le contamos que puede hacerlo el próximo 30 de mayo, a partir de las 11:00 a.m. de Colombia. Este encuentro presentará grandes emociones para los fanáticos del balompié en una nueva coronación para los amantes del fútbol en Europa y todo el mundo.