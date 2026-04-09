Luis Díaz arrasa en el Bayern Múnich: casi duplica las cifras del mejor jugador del Liverpool

El impacto de Luis Díaz en el Bayern de Múnich no se limita al terreno de juego. Desde su llegada al gigante bávaro, el atacante guajiro ha transformado también el alcance comercial del club en Sudamérica, especialmente en Colombia, donde el interés por la institución alemana crece a un ritmo inédito.

Reportes del medio alemán Abendzeitung München indican que la demanda de camisetas desde territorio colombiano se disparó un 400 %, mientras que el tráfico hacia la tienda oficial aumentó cerca de un 200 %. Este fenómeno posiciona al país como el mercado de mayor expansión para la marca del campeón alemán.

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Luis Díaz tiene mejores cifreas que el atacante más productivo del Liverpool

En el plano deportivo, Díaz sostiene cifras que lo ubican entre los fichajes más determinantes del fútbol europeo reciente. El extremo suma 23 goles y 18 asistencias en 40 partidos oficiales, números que reflejan su influencia directa en cada competición.

Su rendimiento supera incluso al del atacante más productivo del Liverpool en la temporada actual, según datos de score90, lo que reabre el debate sobre la salida del colombiano del conjunto inglés.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany aprovecha al máximo ese nivel de superioridad futbolistica. El Bayern domina con autoridad la Bundesliga y se instala como candidato firme en la Champions League. En ese contexto, Díaz aporta desequilibrio, velocidad y contundencia, elementos que elevan el funcionamiento colectivo.

El crecimiento de su figura también se refleja en el negocio global del club. Sin cifras exactas reveladas, el informe alemán ubica al colombiano entre los cinco jugadores que más camisetas venden en el plantel profesional masculino. Solo lo superan referentes consolidados como Manuel Neuer y el goleador inglés Harry Kane, quienes lideran el escalafón comercial.

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La millonada que está ganando Luis Díaz en el Liverpool

El salto de Díaz también resulta evidente en el aspecto económico. Según el diario francés L’Équipe, el futbolista multiplicó sus ingresos tras dejar Inglaterra. En el Liverpool percibía poco más de tres millones de euros anuales, mientras que en Múnich alcanza cerca de 14 millones por temporada, contrato vigente hasta 2029. Esta cifra equivale aproximadamente a 4.200 millones de pesos colombianos mensuales.

Así, Luis Díaz no solo brilla con el balón. Su influencia atraviesa el rendimiento deportivo, el posicionamiento de marca y la economía del club, consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más influyentes del fútbol europeo actual.

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