Iron Maiden sorprende a su público al tocar canción por primera vez en casi 40 años: es un gran éxito
Iron Maiden ha brillado de gran manera en su nuevo tour, gracias a varios éxitos con los que ha destacado en varios países.
Iron Maiden ha brillado de gran manera en su nuevo tour, gracias a varios éxitos con los que ha destacado en varios países.
Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Este grupo ha encantado a miles de fanáticos gracias a sus éxitos con los que ha destacado tanto en estudios, como en shows alrededor de todo el mundo.
Actualmente este grupo está en plena gira internacional, bajo el nombre de ‘Run For Your Lives’ con la que planean presentarse en grandes países como es el caso de Colombia.
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Este recorrido ha generado grandes emociones. De hecho, recientemente la banda ha incluido una canción inesperada en su repertorio, la cual no tocaba desde 1988, y aquí les contamos de cuál se trata.
Iron Maiden ha brillado de gran manera en su gira más reciente. Este grupo ha destacado en grandes ‘venues’ a partir de éxitos históricos con los que han encantado a sus fanáticos.
Varias de las canciones más icónicas de este grupo han brillado en sus últimas presentaciones. Sin embargo, hay una sorpresa que ha preparado la banda para sus fans en los últimos shows.
Se trata, nada más y nada menos que, ‘Infinite Dreams’. Esta canción es una de las más destacadas de este grupo, pero no había sido interpretada desde 1988.
La primera vez que la banda retomó este éxito fue en su show en Atenas, Grecia, cuando dieron una presentación histórica el 23 de mayo.
En aquel día, la presentación de la agrupación presentó los siguientes éxitos:
Claramente, esto ha emocionado a miles de fanáticos. El regreso de este éxito responde a revelaciones recientes, donde Bruce Dickinson confesó que, en su opinión, esta es la mejor canción de Iron Maiden.
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Esta revelación generó gran expectativa por parte del público, por lo que la banda ha optado por incluirla en sus shows, lo que ha sido un atractivo brillante.
Cabe recordar que esta gira pasará próximamente por Colombia, en una cita imperdible para los fanáticos del metal.