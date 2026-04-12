¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata hoy contra Santa Fe? Es el todo por el todo

Ya todo está listo para el clásico capitalino, que en esta oportunidad se va a realizar en el estadio El Campín de Bogotá, en donde Millonarios será el local y Santa Fe el visitante. Además, por diferentes temas relacionados con la logística, solo pueden entrar hinchas del cuadro embajador, siendo este un partido sin la hinchada visitante.

Este podría ser uno de los juegos más importantes de la fecha, teniendo en cuenta que los dos equipos necesitan ganar. Pese a que en los últimos encuentros han tenido una mejor presentación, sus primeros partidos no les favorecieron y sumar fue un poco complejo, dejándolos abajo en la tabla de posiciones.

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¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata HOY contra Santa Fe?

El partido entre Millonarios y Santa Fe se va a realizar HOY domingo 12 de abril del 2026 desde las 2:00 p.m. y va a tener transmisión en VIVO en el canal Win Sports Premium por el plan de suscripción paga. Este será un encuentro bastante complejo; los dos se están jugando un cupo en los ocho y cualquier resultado negativo podría dejar a uno de ellos por fuera.

En el caso de Millonarios, se encuentra en el puesto número 10 con 15 partidos jugados y 21 puntos; en sus últimos tres encuentros tiene una victoria, un empate y una pérdida. Por el lado de Santa Fe. El panorama no es nada diferente; están en el puesto 13 con 15 partidos jugados y 19 puntos, con los mismos resultados en los últimos tres partidos.

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Por eso, los equipos necesitan ganar si en realidad quieren avanzar en la clasificación de los ocho. Pero no solo este encuentro, sino todos los que faltan hasta completar las 19 fechas, esperando también que sus contrincantes pierdan.

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Si Millonarios gana, podría pasar a la sexta posición con 24 puntos, pero una diferencia de ocho goles, superando al América de Cali. Pero tendría que perder el Deportivo Cali, que juega HOY contra Llaneros, pues ellos llegarían. 25 puntos y se bajaría una posición.

En caso de que el resultado sea un empate, tendrían solo 22 puntos y tendrían que esperar a que se den los resultados con Cali e Internacional de Bogotá, quienes tendrían que perder y posicionarían a los embajadores en el séptimo puesto, pero muy cerca de quedar eliminados. Si pierde, no le alcanzarían los puntos y muchos hablan de una eliminación anticipada, quedando posiblemente en el puesto número 13.