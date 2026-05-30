¿Quién es Anthony Gordon? Este es el inglés que se convirtió en nuevo fichaje del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona sorprendió al mundo del fútbol este 29 de mayo con el fichaje de Anthony Gordon. Este delantero se convirtió en nuevo equipo del cuadro ‘culé’, en negociaciones que avanzaron rápidamente.

Los ‘blaugranas’ empezaron a moverse en el mercado de fichajes, luego de consagrarse en campeón del fútbol en España, y lo hace con un fichaje que pocos esperaban.

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El equipo liderado por Hansi Flick firmó a este gran delantero, a cambio de una importante cifra de dinero desembolsado al Newcastle de Inglaterra. Sin embargo, si no conoce quien es este delantero, aquí se lo contamos al detalle.

¿Quién es Anthony Gordon? El nuevo fichaje del Barcelona

Anthony Gordon es uno de los talentos más destacados del fútbol en el tiempo reciente. El delantero es uno de los jovenes más brillantes de este equipo, sobre todo por grandes actuaciones en Champions League o Premier League.

Este atacante formó parte del plantel del Newcastle United desde 2023, luego de haber sido firmado desde la plantilla del Everton.

En aquel momento, las ‘urracas’ firmaron a Gordon por un total de 45 millones. Desde entonces, el atacante disputó 152 partidos, en los que anotó 39 goles y dio 28 asistencias.

Claramente este delantero ha sido uno de los más brillantes de la Premier League, razón por la que el Barcelona se interesó en sus servicios.

Los ‘culés’ confirmaron su fichaje de manera oficial este 29 de mayo, en una negociación que llegó a un acuerdo por 80 millones de euros.

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Gordon se unirá al equipo español, de cara a la próxima temporada de 2026-27, con un refuerzo con el que sueñan en lograr conquistar la Champions League nuevamente. Este trofeo se les ha hecho esquivo desde 2014-15, cuando logró convertirse en campeón de Europa liderados por la icónica delantera ‘MSN’.

El equipo blaugrana también espera concretar nuevos fichajes próximamente, como lo ha demostrado con el interés reciente por Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético Madrid.

Cabe recordar que el equipo culé contará con la salida de Robert Lewandowski, quien culmina contrato en este club, por lo que se marchará libre. Del mismo modo, se espera que el Barcelona busque opciones de vender a otros jugadores, como es el caso de Ferrán Torres.