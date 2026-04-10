Este es el GOL más rápido de la historia del fútbol, ¿quién lo hizo? Tiene récord Guinness

El fútbol sin duda es un deporte de sorpresas, en donde en cualquier momento, el rival podría meter un gol que cambia todo el partido. De hecho, en algunos casos, se ha visto cómo profesionales logran marcar tan solo unos segundos después de que se diera el pitazo oficial.

Los goles fueron tan rápidos, que hay algunos que hasta llegaron a tener una mención honorífica en el libro de los récords Guinness. Aunque muchos han intentado igualar esto, no lo han podido lograr, pues en realidad el jugador que logró esta hazaña lo hizo muy rápido en un importante campeonato.

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¿Cuál es el gol más rápido en la historia del fútbol?

El gol más rápido fue el que marcó el jugador Nawaf Al-Abed en el 2009; esto ocurrió tan solo 2.4 segundos después de que se diera inicio al encuentro deportivo. Además, fue en medio de un torneo de Arabia Saudita, en donde jugaban Al-Hilal vs. Al-Shoalah, en un partido que quedó para la historia de este deporte.

Pese a eso, este gol nunca logró entrar en el récord Guinness, teniendo en cuenta que para muchos esto no cumplió con los requisitos para poder posicionarse en el libro.

El gol más rápido que sí se encuentra en el libro de los récords Guinness fue hecho por Ricardo Oliveira, quien logró marcar tan solo 2.8 segundos después de que comenzara el partido. Junto a él, están Shane Long con un gol 7.69 segundos después de iniciar y Hakan Sukur con 10.8 segundos.

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Además, uno de los goles más rápidos que se marcaron en torneos oficiales y que sin duda se posiciona como uno de los más recordados, es el que hizo Christian Benteke, quien logró marcar tan solo 8.1 segundos después de iniciar. Todo esto, en un partido importante para Bélgica, en las eliminatorias de un mundial en la fase final.

Ese día no solo consiguió tener el gol más rápido, sino que también marcó dos goles más en el torneo, consiguiendo así la victoria 6-0 y clasificando al importante torneo, con una hazaña que nadie se esperaba ver en un partido de equipos no tan reconocidos.