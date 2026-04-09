Al estilo ‘Supercampeones’: Japón presentó su camiseta para el Mundial 2026 con espectacular video

Japón se prepara para el Mundial de 2026. Al igual que otras selecciones del mundo del balompié, los ‘nipones’ sueñan con poder llevarse la máxima corona del fútbol por primera vez en su historia, frente a los ojos del planeta.

Como parte de su preparación, Japón reveló la vestimenta que usará durante esta competencia, con un anuncio que sorprendió al mundo.

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Junto con Adidas, el combinado asiático reveló la camiseta al más puro estilo ‘Supercampeones’ como si sus jugadores fueran parte del universo de Oliver y Benji. Si no lo vio, aquí le contamos los detalles.

Japón presentó su camiseta para el Mundial 2026 al estilo ‘Supercampeones’

Para nadie es un secreto que, Japón ha sido una de las selecciones más sorprendentes de los últimos mundiales. La selección nipona ha derribado a varios grandes desde fase de grupos, y ha complicado a candidatos en fase de eliminatoria.

Japón llega al 2026 con la misma ambición, e incluso con la posibilidad de llegar a convertirse en un nuevo campeón de la Copa del Mundo.

Para esta preparación, Japón ha afrontado varios campeonatos, aunque faltaba por poder conocer la vestimenta que la selección usaría en asociación con Adidas.

Finalmente el gran anuncio llegó este 9 de abril, con un video que descrestó a todos, sobre todo a los amantes del anime y de ‘Supercampeones’.

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Con un video publicado en redes sociales, Japón presentó su camiseta, y además mostró como se verían sus jugadores con el estilo de imagen del icónico anime de fútbol.

Japón lanzó su camiseta y canción para el Mundial. El anuncio es totalmente espectacular.



Revivió el marketing 😮‍💨 pic.twitter.com/U6aKaCXqMm — Juez Central (@Juezcentral) April 9, 2026

Claramente este anuncio emocionó a todos, y deja todo servido para que el combinado asiático inicie su participación en el gran torneo de selecciones.

Este es el grupo de Japón

En caso de que este anuncio lo haya inspirado a seguir de cerca la participación de Japón en el Mundial de 2026, les contamos que el equipo nipón forma parte del grupo F.

Allí jugará ante Países Bajos, Suecia y Tunez, con un debut que se dará el 14 de junio frente a la ‘naranja mecánica’, para posteriormente medirse el 20 a los tunesinos, y el 25 a los suecos.