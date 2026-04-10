Programación de la Liga BetPlay 2026-1 para este fin de semana; varios quedarán eliminados

Se viene un fin de semana cargado de fútbol y usted podrá seguir todos los detalles de lo que pasa por medio de las redes sociales del Rock N’ Gol, en donde habrá transmisión en VIVO de los partidos más importantes de la Liga BetPlay 2026-1. En esta oportunidad, será una fecha crucial para varios equipos, pues algunos van a definir su futuro en el torneo, mientras que otros quieren asegurar su clasificación.

Este es el caso de Nacional, el club paisa que ya aseguró la clasificación y se encuentra en la primera posición; va a tener su jornada de clásico. Va a enfrentar a Independiente Medellín, en un partido donde será visitante y, sin duda, quiere seguir sumando.

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Otro de los imperdibles de este fin de semana es el clásico de la capital; Millonarios enfrenta a Independiente Santa Fe con el fin de conseguir sumar nuevamente en la tabla. Los dos tienen sed de victoria, pues necesitan los tres puntos si quieren clasificar; perder en esta oportunidad no es una opción.

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Águilas Doradas va a recibir al Junior de Barranquilla y este es uno de los partidos que más esperan los fans del fútbol. El tiburón está en la quinta posición con 25 puntos y 15 partidos, mientras que Águilas tiene 22; si gana, puede subir y avanzar en los ocho.

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Programación completa de la Liga BetPlay 2026-1

Viernes 10 de abril del 2026

Deportivo Pereira vs. Once Caldas a las 3:30 p.m.

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima a las 8:05 p.m.

Sábado 11 de abril

Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla a las 4:00 p.m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional a las 8:20 p.m.

Domingo 12 de abril

Millonarios vs. Independiente Santa Fe a las 02:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Llaneros a las 4:10 p.m.

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó a las 06:20 p.m.

Internacional de Bogotá vs. Alianza FC a las 8:30 p.m.

Estos son todos los encuentros deportivos de este fin de semana; tras finalizar la jornada, se podrá conocer la tabla de posiciones que dará señales definitivas de los eliminados y de aquellos que pueden seguir sumando para entrar en los ocho.