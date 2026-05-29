Soda Stereo sorprendió a Bogotá con un gran show que recordó a los mejores tiempos de Gustavo Cerati

Soda Stereo es una de las bandas más grandes de la historia del rock sudamericano. Esta icónica agrupación resaltó gracias al talento de miembros brillantes como Zeta Bosio, Gustavo Cerati y Charly Alberti.

Esta banda dejó de estar en activo luego del lamentable fallecimiento de su vocalista en 2014. Sin embargo, con la gira ‘Ecos’, esta icónica agrupación ha sorprendido en un regreso que ha revivido los mejores tiempos de Cerati.

Gracias a un gran show de luces y un holograma de alta tecnología, Soda Stereo logra revivir a Gustavo Cerati, con una gira que paró el pasado 28 de mayo en Bogotá.

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La primera de estas 3 fechas encantó al público colombiano, y puso a vibrar al Movistar Arena al ritmo de los mejores clásicos de la banda.

Soda Stereo brilló en su regreso a Colombia

Soda Stereo volvió a Colombia luego de su último show en 2020, como parte de su gira ‘Gracias Totales’. La agrupación regresa con motivo de su gira ‘Ecos’ en el que presenta un gran regreso por parte de Gustavo Cerati en forma de holograma.

Una figura de alta tecnología emula los mejores momentos de la estrella del rock argentino, en un despliegue que dejó a muchos fanáticos con la boca abierta.

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Bosio y Alberti acompañan a la figura tecnológica con toda la energía y poder que siempre han caracterizado a Soda Stereo.

Desde el inicio con ‘Ecos’ hasta un gran final con ‘De Música Ligera’ en el que Zeta y Charly bajan a tocar junto a su público, el Movistar Arena se llenó de la energía de Soda Stereo, en un recuerdo imborrable para los fanáticos de la banda.

El ‘setlist’ completo de la agrupación se presentó de la siguiente manera:

Ecos Juego de seducción Nada personal Hombre al agua Ella usó mi cabeza como un revólver Cuando pase el temblor Luna roja Toma la ruta (En) el séptimo día En la ciudad de la furia Sobredosis de TV Persiana americana Un misil en mi placard Zoom Planeador Final caja negra Primavera 0 Prófugos De música ligera

Cabe recordar que Soda Stereo aun tiene 2 fechas más desde el Movistar Arena, para confirmar una triple parada en Bogotá que sellará con su mejor repertorio tanto el 29 como el 30 de mayo.