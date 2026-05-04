Rock al Parque tendrá una programación especial para celebrar su aniversario; así será la edición 2026

Los grandes fans del rock en Colombia están contando los días para todo lo que será esta edición de uno de los festivales más importantes del país. Se trata de la edición número 30 de ‘Rock al Parque’, un evento en donde quieren promover este género, pero en esta oportunidad con una programación por todo lo alto que llegara a todos los rincones de la capital.

Bajo el concepto ‘Bogotá, ciudad rock’, se van a celebrar los 30 años del festival, en donde quieren mostrar las mejores expresiones artísticas dándole mayor visibilidad tanto a las bandas reconocidas que serán las grandes headliners, como a las que apenas están comenzando su carrera. Por eso, su escenario va a ir más allá de todo lo que se hace en el Parque Simón Bolívar, sino esperan poder tener presentaciones en diferentes lugares.

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Así sería la programación de ‘Rock al Parque 2026’

En esta oportunidad, el festival va a lanzar una edición especial de un vinilo en donde se van a incluir canciones de bandas emblemáticas que pasaron por el evento en ediciones pasadas. Además, será como volver a varios de esos momentos, en donde lograron hacer historia con su música al traer a importantes referentes del rock en el mundo.

También, las personas vana poder disfrutar desde antes de Rock al Parque, pues en el parque Simón Bolívar van a poner una escultura llamada ‘La Rockera’, que va a tener un código QR, en donde los usuarios van a poder interactuar y recordar todos los momentos del festival. Logrando así recordar todo lo que pasó desde el primer concierto, hasta ahora.

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Por otro lado, se harán escenarios móviles, llamados ‘Rock al parque llega a tu barrio’, que será una versión especial. Así el Festival quiere llevar la música de las bandas locales en diferentes escenarios donde se pueda mostrar su talento por las múltiples localidades de Bogotá.

Las bandas que se sumen a la convocatoria, pero no logren pasar para presentarse en el escenario principal de Rock al Parque, van a tener un espacio especial en La Media Torta de Bogotá, en donde se van a vivir algunos días cargados de música con sus presentaciones.

Aunque aún no dan a conocer los nombres de las bandas que harán parte del cártel oficial, si revelaron que el 10, 11 y 12 de octubre se van a presentar en el Parque Simón Bolívar varios de los artistas más importantes del rock a nivel nacional e internacional.