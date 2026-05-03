Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1 después de la fecha 19; estos son los 8 clasificados

Llegó la fecha final y definitiva de la Liga BetPlay 2026-1 en el todos contra todos, así que este fue el momento decisivo para conocer cuáles son los ocho equipos que clasifican a la siguiente ronda. Sin duda, la jornada estuvo llena de sorpresas, pues todos los equipos que debían ganar no lograron el resultado esperado y varias estrellas del FPC terminaron lesionados.

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Atlético Nacional se quedó con el primer puesto, así que se fue el equipo que más puntos logró sumar en toda la jornada del todos contra todos. El octavo y último lugar fue para Inter de Bogotá quien, después de que se jugaran todos los partidos, logró clasificar con 28 puntos y sorprendió a todos con su rendimiento en la cancha.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1

Después de que terminaran los cinco partidos definitivos de la Liga BetPlay 2026-1, ya se conocen cuáles son los ocho equipos clasificados. Esto teniendo en cuenta que los dos partidos restantes son América de Cali vs. Pereira; el primero ya está clasificado y el segundo está en el último puesto.

También está Junior de Barranquilla contra Pasto; los dos están clasificados, así que los partidos no van a cambiar en nada la tabla de los ocho equipos clasificados. Solo van a variar las posiciones, para conocer los enfrentamientos de la siguiente etapa.

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