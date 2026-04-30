Estudio revela cuales son las 3 mejores bandas de rock para liberar estrés: son históricas

El rock cuenta con una cantidad enorme de bandas históricas en su haber. Varias agrupaciones han logrado brillar de manera notable, gracias a éxitos legendarios que han quedado en memoria de la industria de los fanáticos.

Gracias a melodías y letras inolvidables, varias composiciones han funcionado como parte brillante del legado de varios grupos.

De hecho, muchas de las canciones de rock han funcionado como compañía ideal para varios momentos de la vida de sus fanáticos, o incluso para lidiar con momentos de dificultad.

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Recientemente un estudio demostró esta teoría, al revelar que el rock es uno de los géneros más escuchados a la hora de liberar estrés por parte de los fans. Incluso, aquí les diremos las 3 bandas más disfrutadas para estos casos.

Las 3 mejores bandas de rock para liberar estrés, según estudio

El rock se caracteriza por tener una gran cantidad de potencia y estridencia en su sonido. Varias de las letras de este género sirven como desahogo enorme para los fanáticos de la música.

Recientemente un estudio realizado por Tebra, una empresa especializada en la tecnología de salud, llevó a cabo un análisis de la forma en que la música funciona como terapia contra el estrés, y los artistas más escuchadas contra esta afectación.

Según dicho análisis, el rock es el tercer género más escuchado para luchar contra el estrés, solo por detrás del hip-hop y el rap. De hecho, entre las canciones más disfrutadas para aliviar el estrés resaltan ‘Sparks’ de Coldplay, y ‘Apocalypse’ de Cigarettes After Sex.

Esto demuestra el poder del rock para luchar ante estas afectaciones. Sin embargo, algo más llamativo se nota al hablar sobre las 3 bandas más escuchadas en este género para liberar estrés.

De acuerdo con el estudio, estas son:

Radiohead

Deftones

Linkin Park

Sin embargo, incluso dentro de este selecto grupo de 3, hay una que resalta como la gran líder para los amantes del rock ante el estrés.

Según Tebra, los americanos puntualmente eligieron a Linkin Park como su banda favorita para liberar estrés, por encima de artistas de la talla de Adele o Taylor Swift.

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Indudablemente, este grupo de nu metal es uno de los más icónicos y brillantes de la historia de la música, y su potencia es de gran ayuda para desahogarse, y liberar estrés en el día a día.