Después de 19 fechas del todos contra todos, ya se dieron a conocer cuáles serán los cruces finales de la Liga BetPlay 2026-1. Es importante mencionar que en este 2026, debido al Mundial de la FIFA que va a comenzar próximamente, no se van a realizar los cuadrangulares finales tal y como se venían haciendo en los últimos años.

En la tarde de este domingo se conocieron a los ocho equipos clasificados a la siguiente ronda de este torneo. Después, América, Pasto y Junior jugaron para poder conocer quienes se quedarían con la segunda, tercera y cuarta posición.

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Ahora, tras conocer todo esto, desde las 8:00 p.m. se realizó el sorteo oficial de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 en la que se revelaron los cruces finales que van a tener estos ocho equipos. Cada uno de ellos tendrá que jugar un partido de ida y otro de vuelta, con el fin de sacar cuatro semifinalistas, quienes se van a tener que enfrentar hasta conocer a los finalistas.

¿Cómo quedaron los cruces finales de la Liga BetPlay 2026-1?

Llave A

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto vs. Tolima

Llave C

Santa Fe vs. América de Cali

Llave D

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Las fechas y horarios de los partidos se van a dar a conocer en los próximos días, cuando la Dimayor ajuste los calendarios de los equipos teniendo en cuenta los partidos que tienen en el torneo internacional. Sin embargo, tenga en cuenta que son un partido de ida y otro de vuelta, los cuáles se tienen que jugar en las próximas semanas.

Quedan menos de 35 días para que se de el final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, esto teniendo en cuenta que se debe acabar antes de que se de inicio al Mundial de la FIFA 2026.

Inter de Bogotá, Once Caldas, Tolima y América de Cali empiezan de local, esto teniendo en cuenta la ventaja que lograron los otros equipos al tener mayor cantidad de puntos. Pero también, por el resultado que dio el sorteo.