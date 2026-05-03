¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia? Fue lanzado hace más de 10 años

La industria del ‘gaming’ ha contado con un videojuego de importancia notable en los últimos años. Miles de personas han disfrutado de distintos títulos que han ofrecido entretenimiento de manera interminable por largas décadas.

Distintas franquicias y sagas se han convertido en un éxito notable dentro de la industria, a partir del fanatismo, y un volumen de ventas sumamente alto que ha resaltado alrededor de todo el mundo.

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Si usted es uno de los fanáticos de este título, les contamos que hay varios videojuegos que han llegado a romper récords gracias a su éxito, y por ello, aquí les diremos cual es el título más vendido de esta industria.

¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia?

Una amplia cantidad de sagas y franquicias han llegado a hacer historia en el mundo del ‘gaming’. Varias creciones han acabado por ser obras maestras capaces de generar millones de ganancia.

Dentro de este mundo, la franquicia que ha logrado una mayor cantidad de ventas es Mario Bros, a partir de varios títulos que han contado con un volumen enorme de vistas.

Sin embargo, el videojuego más vendido en la historia del ‘gaming’ no pertenece a esta franquicia, e incluso ha llegado a mantener este récord 40 años después de su lanzamiento.

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El rey de esta industria es, nada más y nada menos que, ‘Minecraft’, el videojuego más vendido en la historia del ‘gaming’, y uno de los clásicos de la historia.

Este título ha logrado sobrepasar a varios gigantes, como es el caso de ‘Tetris’, uno de los grandes lanzamientos de la historia.

‘Minecraft’ se ha consagrado con 350 millones de ventas estimadas, una cantidad enorme que lo posiciona por encima de varios éxitos resaltantes.

La lista de los 10 videojuegos más vendidos se completa de la siguiente manera:

1- Minecraft – 350 millones de ventas

2- Grand Theft Auto V – 215 millones de ventas

3- Tetris (versión de Electronic Arts) – 132 millones de ventas

4- Wii Sports – 82,9 millones de ventas

5- Red Dead Redemption 2 – 79 millones de ventas

6- Maro Kart 8/Deluxe – 78 millones de ventas

7- PUBG: Battlegrounds – 75 millones de ventas

8- Terraria – 64 millones de ventas

9- The Elder Scrolls V: Skyrim – 60 millones de ventas

10- The Witcher 3 – 60 millones de ventas