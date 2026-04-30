¿Cuál es el mejor vocalista en la historia del rock? Expertos hacen ranking y este fue el ganador

El rock ha contado con una cantidad enorme de vocalistas e intérpretes a lo largo de su historia. Varias de las estrellas que han pasado por este género han dejado un estilo inolvidable, y han construido un legado totalmente legendario.

Varios han sido protagonistas gracias a su estilo, y por supuesto, a himnos brillantes en los que han grabado interpretaciones totalmente inigualables.

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Sin embargo, hay un debate que para muchos es interminable, y se trata de cual es el mejor vocalista en la historia del rock. De hecho, recientemente expertos llevaron a cabo un ranking, y aquí les contamos cual fue el ganador.

¿Cuál es el mejor vocalista en la historia del rock? Esto dicen los expertos

El rock ha sido uno de los más brillantes en la historia de la música. Este estilo ha enamorado a varios de sus fanáticos de forma inmortal, gracias a bandas que han marcado la infancia, adolescencia y adultez de miles de personas.

Parte de este éxito ha sido gracias a canciones brillantes, pero también de figuras legendarias que han quedado en lo más alto de la industria, ya sea como músicos o vocalistas.

En este último rol han brillado varios nombres, al punto de ser considerados entre los mejores en la historia de la industria musical.

Gracias a esta proliferación de talento, se ha formado un debate interminable respecto a cual es el mejor vocalista de la historia.

Por supuesto que esto es sumamente subjetivo. No obstante, hace pocos días Consequence, uno de los medios de música más reconocidos en la actualidad reveló un ranking con los mejores vocalistas de la historia.

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El líder de este listado fue, nada más y nada menos que, Freddie Mercury, el histórico cantante de Queen, quien protagonizó varios éxitos brillantes para el rock.

Mercury gana esta competencia, gracias a la rudeza de su voz, pero también lo expresivas que son sus interpretaciones, las cuales gozan de poder, carisma y gran rango vocal.

El listado final de los 10 mejores cantantes de la historia se definió de la siguiente manera:

1- Freddie Mercury

2- Aretha Franklin

3- Whitney Houston

4- Marvin Gaye

5- Robert Plant

6- Beyoncé

7- Ella Fitzgerald

8- Mike Patton

9- Michael Jackson

10- H.R.