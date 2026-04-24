Esta es la canción de rock más escuchada en la historia de Spotify: fue lanzada en 2012

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de Spotify y la industria musical. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de personas, gracias a su potencia, y el brillo con el que ha encantado a varias generaciones.

La vigencia de dicho estilo es innegable, y así se ha demostrado incluso en la era actual de las plataformas de ‘streaming’, tanto en Spotify, como en Apple Music y más espacios.

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De hecho, recientemente, Spotify, la plataforma verde de ‘streaming’ musical reveló una lista de las canciones más escuchadas en la historia de la aplicación, y la tercera fue del género rock.

¿Cuál es la canción de rock más escuchada de Spotify?

A lo largo de la historia de Spotify como aplicación, varios éxitos del rock han hecho tendencia de forma inigualable. Distintos artistas han promocionado sus canciones en este espacio, y se han convertido en lanzamientos brillantes.

Muchos de los éxitos de distintas bandas han llegado a acumular millones de reproducciones, al punto de romper récords.

Muestra de esto es justamente el ranking publicado por Spotify de manera reciente, donde se mostraron las 20 canciones más escuchadas en la historia de esta plataforma.

La número 3 marcó la presencia del rock en este listado, y se trata de ‘Sweather Weather’. Esta es una de las canciones más icónicas de la historia de la música alternativa.

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Este éxito de The Neighbourhood, según Kworb, acumula 4.551.436.196 streams, lo que la deja solo por detrás de ‘Blinding Lights’ y ‘Sweather Weather.

Aunque su lanzamiento se dio en 2012, su brillo se ha mantenido por varios años, y aun se sostiene como uno de los éxitos más notables de la historia del rock y de Spotify.

La lista completa

Las 20 canciones más escuchadas de todos los tiempos en esta plataforma son:

1- ‘Blinding Lights’ – The Weeknd

2- ‘Shape of You’ – Ed Sheeran

3- ‘Sweater Weather’ – The Neighbourhood

4- ‘Starboy’ – The Weeknd ft. Daft Punk

5- ‘As It Was’ – Harry Styles

6- ‘Someone You Loved’ – Lewis Capaldi

7- ‘Sunflower – Spider Man: Into the Spider-Verse’ – Post Malone ft. Swae Lee

8- ‘One Dance’ – Drake ft Wizkid and Kyla

9- ‘Perfect’ – Ed Sheeran

10- ‘STAY’ – The Kid LAROI ft. Justin Bieber

11- ‘Beiliever’ – Imagine Dragons

12- ‘I Wanna Be Yours’ – Arctic Monkeys

13- ‘Heat Waves’ – Glass Animals

14- ‘lovely’ – Billie Eilish ft. Khalid

15- ‘Yellow’ – Coldplay

16- ‘The Night We Met’ – Lord Huron

17- Closer’ The Chainsmokers ft. Halsey

18- ‘Birds of a Feather’ – Billie Eilish

19- ‘Riptide’ – Vance Joy

20- ‘Die With A Smile’ – Lady Gaga ft. Bruno Mars