¿Qué pasa si Millonarios pierde, gana o empata HOY contra Alianza? El embajador está en riesgo

El cuadro embajador está listo para disputar el que será el último partido del todo contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1. En esta oportunidad, Millonarios va a enfrentar a Alianza en Valledupar, uno de los escenarios más complejos, pero no solo porque juegan de visitantes, sino también por la temperatura de esta ciudad y la presión de ganar si quieren clasificar en los ocho.

Hace unos días se dio a conocer que este partido se iba a desarrollar HOY domingo tres de mayo desde las 3:30 p.m. Es decir, que va en simultáneo con los otros cinco encuentros de los equipos que también están jugando todo para poder clasificar, así que necesitan que se den todos los resultados para poder avanzar.

Leer más: Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS la última fecha de la Liga BetPlay; Millonarios, Santa Fe y más

¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata HOY contra Alianza?

Sin duda, este no es el mejor semestre de Millonarios; no la ha pasado nada bien con los resultados, que no se le están dando de la mejor manera. Pero no solo eso, sino que es uno de los equipos más grandes que llega a la última fecha del todo contra todos sin poder clasificar aún a los cuadrangulares finales.

En esta oportunidad, Millonarios sí o sí debe ganar el partido si quiere seguir soñando con llegar a la siguiente ronda. Si gana, logra llegar a 28 puntos, pero Medellín, Cali y Santa Fe deben perder, así que no solo basta con esto, sino que debe esperar los otros resultados de los partidos que se juegan al mismo tiempo.

Seguir leyendo: James Rodríguez prende las alarmas por baja HOY en el Minnesota United ¿Lesión a 39 días del mundial?

En caso de que llegue a empatar, tan solo llegaría a 26 puntos y podría clasificar solo si Santa Fe, Cali y Medellín pierden los encuentros. Pues solo así llegaría para posicionarse en la octava posición, quedando al borde de la clasificación, pero con la oportunidad de avanzar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millonarios FC (@millosfcoficial)

Si pierde, ya quedaría por fuera del torneo de la Liga BetPlay 2026-1, así que solo quedaría jugando el campeonato de la Sudamericana y tendría que esperar hasta julio, cuando se dé inicio al torneo del segundo semestre. Sin embargo, esta sería una gran pérdida para los embajadores, pues sería el segundo semestre consecutivo en el que no llegarían a clasificar a esta etapa, pese a traer a importantes jugadores.