Esta es la canción de Linkin Park más difícil de tocar, según sus miembros: no volverán a tocarla

Linkin Park es una de las bandas más grandes en la historia de la música y el nu metal. Esta agrupación cuenta con un legado brillante, el cual ha logrado construir desde inicios de los 2000, con Chester Bennington como líder vocal.

Actualmente, el micrófono ha sido tomado por Emily Armstrong, y la vigencia junto al poderío de esta banda se ha mantenido de forma notable.

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Para resaltar el profundo catálogo musical de esta agrupación, les hablaremos sobre la canción más difícil de tocar que tienen en su arsenal, al punto de no volver a tocarla en vivo.

¿Cuál es la canción de Linkin Park más difícil de tocar?

Linkin Park ha brillado de forma notable por largos años. Tanto desde los estudios, como en los escenarios, la potencia de esta agrupación ha quedado demostrada de forma irrefutable.

Éxitos como ‘Numb’, ‘In The End’, ‘One Step Closer’ o ‘The Emptiness Machine’ demuestran la fuerza sonora de esta agrupación que ha roto varios récords.

A pesar de la potencia de sus canciones y el ritmo rápido de sus composiciones, el éxito más difícil de tocar para Linkin Park, según sus miembros, se debe a su componente emocional.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘One More Light’, una canción perteneciente a su penúltimo disco, que lleva el mismo nombre, el último de Chester Bennington antes de su fallecimiento.

Esta canción refleja lo difícil y pesada que puede ser la vida en algunos casos. Su composición es muy emocional en cada una de sus palabras, por lo que muchos fanáticos la han dedicado a la memoria de Chester.

El propio Mike Shinoda, líder de la banda ha explicado en varias ocasiones que debido a su dificultad, la agrupación no volverá a tocarla en vivo.

“Luego del fallecimiento de Chester, el mundo decidió que la canción era sobre él, y es muy triste tocarla en vivo” explicó Shinoda.

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La última vez que ‘One More Light’ tocó en vivo fue el 27 de octubre de 2017 en Los Angeles, en el concierto en homenaje a la memoria de Chester Bennington tras su deceso.

Sin lugar a dudas, este es uno de los éxitos más reconocidos de Linkin Park. No obstante, la banda no volverá a tocarla en vivo, por ser la canción más difícil de interpretar por su componente emocional.