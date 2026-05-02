La canción que Metallica “no soporta escuchar” y es todo un éxito del rock; una colaboración “bizarra”

Metallica es una de las bandas de metal y rock fuerte más conocidas en todo el mundo; sus canciones en varias oportunidades han sido perfectas para acompañar diferentes momentos. Sin embargo, hay algunos sencillos que, sin duda, no soportan y ellos mismos consideran que es una de las colaboraciones más “feas” que tienen.

En varias oportunidades, la banda ha tenido la oportunidad de hablar de música, sus canciones y todo lo que han hecho para poder posicionarse en la industria. A lo largo de los años, han sacado canciones para todos los momentos, desde los más felices hasta aquellos que no les agradan del todo a sus fans.

Leer más: La histórica canción de Metallica que James Hetfield nunca se cansa de tocar: “aun nos divertimos”

¿Cuál es la canción que Metallica no “soporta” escuchar?

Hace un tiempo, el baterista de la banda habló sobre esa canción que ellos aún no entienden cómo se dio y esas colaboraciones que los llevaron a salir de su zona de confort. Lars Ulrich reveló hace varios años que los artistas recibieron una llamada para hacer algo nuevo, pero reutilizando sonidos que traían del pasado los artistas.

Fue entonces como nació We Did It Again, la canción de Metallica que para ellos se convirtió en toda una colaboración “bizarra”. Swizz Beatz y Ja Rule lo habrían llamado para crear algo con una canción vieja de la banda, pero donde alguien pudiera rapear en el fondo.

Seguir leyendo: ¿Metallica o Black Sabbath? Esta es la mejor banda según expertos de la industria musical

Esto era algo completamente nuevo y diferente a lo que ya habían hecho los artistas en el pasado, por eso no le dieron una canción vieja, sino que le ofrecieron algo nuevo, de eso que estaban haciendo en su nuevo disco. “En ese momento justo empezábamos a trabajar en el material para el nuevo disco y le dijimos: ¿Sabes qué? En lugar de decir: ‘Acá hay alguien rapeando sobre una canción o lo que sea, ¿por qué no vienes a San Francisco y eliges?” aseguró el cantante.

Todos trabajaron juntos en esto pensando que sería todo un éxito, pero contrario a esto, terminó siendo algo que nadie se esperaba. El baterista de Metallica dice que nunca se imaginó crear un trabajo de este tipo, pues no cuenta con el estilo de la banda, ni mucho menos tendría que ver con el sello que ellos le ponían a sus canciones.