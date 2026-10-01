Revelan que le dijo Teo Gutiérrez a James Rodríguez en pelea durante Nacional vs Junior

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez fueron protagonistas de un emocionante partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Ambos gigantes del fútbol colombiano chocaron por todo lo alto en una nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Estos dos jugadores que compartieron tiempo juntos en la Selección Colombia volvieron a demostrar su talento en cancha. Sin embargo, uno de los momentos más polémicos se dio cuando ambos fueron aprte de una fuerte discusión en cancha.

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El mediocampista y el delantero se encararon e intercambiaron palabras. De hecho, se reveló lo que dijo el atacante de Junior durante la discusión y aquí se lo contamos.

Revelan que le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez en pelea

Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez han sido dos de las figuras más destacadas de la Selección Colombia en este siglo. Ambos jugadores fueron claves en la Copa Mundial de la FIFA 2014 disputada en Brasil.

Sin embargo, cierta tensión entre ambos quedó demostrada en la cancha. Hace varios años que no comparten equipo, y el pasado 30 de septiembre se vieron las caras como contrincantes.

James Rodríguez y Teo Gutiérrez fueron parte clave del choque entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, sobre todo por un polémico cruce.

Sobre el minuto 55 de partido ambos tuvieron una disputa donde se pudo ver a ambos bastante molestos. Gutiérrez le lanzó el balón a James cuando este se preparaba para cobrar una falta.

Claramente esto molestó al mediocampista, quien inició una notable discusión en la cancha. Se desconoce exactamente el motivo detrás de esta discusión.

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Sin embargo, en la transmisión de puede ver como Teo le dice a James: “eso no se dice oyó, eso no se dice, eso es entre los dos, cuidadito, eso no se dice” dijo Gutiérrez.

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Claramente esto ha generado gran revuelo, sobre todo por el motivo que habría iniciado la pelea. No obstante, la discusión no llegó a mayores y se habría quedado en la cancha, en un partido que terminó a favor de Atlético Nacional, gracias a un marcador de 3 goles a 1.

Lo cierto es que varios fanáticos se sorprendieron, sobre todo por ver a dos leyendas de la Selección Colombia chocar sobre la cancha con notable molestia, después de varios años compartiendo vestuario.