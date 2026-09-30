Próximos partidos de Millonarios FC por Copa Colombia y Liga BetPlay: Cuándo y contra quién juegan

Millonarios atraviesa uno de sus momentos más importantes en el semestre 2026-II. El equipo ‘embajador’ entra a la recta final de la etapa competitiva, en la que deberá buscar ganar la Copa Colombia y sellar su pase a cuadrangulares.

El equipo capitalino atraviesa una racha de partidos claves en los que ha logrado salir airoso, pero aun quedan cotejos próximos en los que deberá buscar conseguir resultados positivos.

Más noticias: Ni Nacional ni Santa Fe: Estos son los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

Si usted es hincha ‘embajador’ y no se quiere perder ni un detalle de los próximos compromisos de Millonarios, aquí le contamos todo lo que debe saber.

Los últimos partidos del ‘albiazul’

Millonarios ha logrado una buena racha de partidos invicto. Luego de la salida de Fabián Bustos y la llegada de Alberto Gamero al banquillo de la capital, el club ha logrado puntos importantes.

Aunque la senda del triunfo aun no se ha vuelto constante para el ‘embajador’, la última derrota de Millonarios data de hace casi 1 mes, cuando perdió el clásico de la capital.

En medio de esto, el ‘albiazul’ ha logrado igualar ante Deportivo Pereira, Deportivo Cali y Atlético Nacional, además de derrotar al Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó.

Estos resultados en el campeonato local le han permitido posicionarse como tercera de la tabla de posiciones a 4 puntos del líder.

Aun así, el equipo capitalino tiene más partidos disputados que varios de sus perseguidores, por lo que debe mantenerse con paso firme.

El ‘embajador’ acumula 21 puntos actuales. Cabe recordar que el ‘número mágico’ para la clasificación suele estar sobre las 30 unidades, por lo que el ‘embajador’ necesita 9 más.

Más noticias: Este es el partido más largo en la historia del fútbol: duró más del doble

Este será un desafío para los capitalinos de cara al cierre de la fase del todos contra todos, en medio de una serie de obligaciones que también deberá cumplir, como lo es la reanudación de la Copa Colombia.

Próximos partidos de Millonarios

Frente a estos retos de cierre de año, los próximos 5 partidos de Millonarios son los siguientes: