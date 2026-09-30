¿Fin de la era de Cristiano Ronaldo con Portugal? Los detalles detrás de su inesperada salida

Este 30 de septiembre, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo al confirmar que deja de manera oficial la Selección de Portugal en medio del ciclo de preparación para la nueva edición de la Liga de Naciones UEFA. Pese a que varios medios internacionales ya habían difundido la noticia, el astro del fútbol portugués decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram.

La salida de CR7 se produjo luego de unas declaraciones de Jorge Jesus, actual entrenador de la Selección de Portugal y antiguo técnico de Al Nassr, equipo en el que actualmente debuta el jugador luso.

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Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó también la salida del delantero y aseguró que el resto del equipo continuará trabajando de cara a los compromisos ante Dinamarca y Noruega. El máximo ente del fútbol en Portugal no dio a conocer los motivos detrás de la decisión de Ronaldo, pero sí fue enfático en que el grupo mantiene el foco en los próximos partidos

Cristiano Ronaldo deja picante mensaje en redes tras dejar la concentración de Portugal

Ronaldo, por su parte, explicó sin dar mayores detalles su postura y relacionó su decisión con la rueda de presa de Jorge Jesus y una conversación con Pedro Proença, actual presidente de la FPF.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidió abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, empezó diciendo Cristiano.

Además, el astro portugués también dejó claro que en su debido momento explicará a detalle todo lo que ocurrió y las motivaciones que tuvo para su inesperado actuar.

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“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo sin excepción”, finalizó.

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¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La tensión entre ambos empezó a crecer tras el partido contra Noruega. el delantero había jugado apenas 67 minutos en el debut ante Gales, pero frente a los noruegos Jorge Jesus decidió dejarlo mejor en el banco de suplentes y darle titularidad a Gonçalo Ramos. Cristiano no disputó ni un solo minuto.

El tema llamó la atención en la conferencia de presa de este miércoles, cuando el entrenador habló sobre aquella decisión y dejó claro que las decisiones dentro del equipo pasan por él, en tono desafiante y demostrando autoridad.

“No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar (…) Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente”, expresó el actual técnico luso.

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Lo siguiente que se conoce es que Ronaldo salió de manera abrupta de la concentración. De acuerdo con los reportes que han llegado desde Copenhague, Dinamarca, el atacante tomó un avión privado rumbo a Madrid.

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

¿Llegó el fin de Cristiano con la Selección de Portugal?

La salida del delantero portugués se da en un momento bastante llamativo: Portugal es la vigente campeona de la Liga de Naciones. El último título conquistado por Cristiano con su selección. Por ahora el futbolista no ha anunciado de manera oficial su retiro internacional. No obstante, su mensaje siembra dudas sobre su continuidad

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