¿Deja el fútbol? Teófilo Gutiérrez hace su debut en la música con la que sería la nueva canción del carnaval

En las últimas horas, el reconocido deportista Teófilo Gutiérrez, quien actualmente hace parte del Junior de Barranquilla, dio a conocer su nueva canción que sería su debut en la industria musical. Además, se dice que este se podría convertir en el nuevo himno del Carnaval de Barranquilla, que se va a celebrar en los próximos días.

El futbolista lanzó su nueva canción al ritmo de la champeta y lleva por nombre ‘La mochila azul’, un éxito que se viene posicionando en las plataformas musicales y en redes sociales. De hecho, hay quienes dicen que, debido a la importancia del jugador y a todo lo que se viene en el Carnaval, se podría convertir en una de las más populares de las próximas semanas.

Teófilo Gutiérrez estrenó su nueva canción. ¿Se retira del fútbol?

Hace unos días, varios de los seguidores del cuadro tiburón dieron a conocer que el jugador Teo no había estado presente en el juego donde el Junior ganó 3-2 contra el Pereira. Aunque muchos pensaron que todo esto habría pasado por una posible lesión, al parecer su ausencia se dio porque estaba trabajando en esta nueva canción.

En medio de un comunicado a la opinión pública, el equipo reveló algunos detalles detrás de la ausencia del jugador en el partido que se celebró el pasado 2 de febrero del 2026. Allí mencionan que él se encuentra en excelente estado físico y su ausencia no tiene que ver con alguna lesión.

“El delantero, Teófilo Gutiérrez, solicitó permiso para ausentarse por motivos personales, una petición que fue respetada sin ningún tipo de contratiempos”, mencionó el técnico del equipo.

El pasado jueves se dio a conocer la nueva canción ‘La Mochila Azul’ y esto fue todo un homenaje a la cultura de Barranquilla, teniendo en cuenta que usan la camiseta del Junior. Pero también muestran varios elementos que son significativos de las épocas de carnavales.

Allí se ve a Teo bailando, cantando y disfrutando de la mano con otros artistas barranquilleros como Berry Letrado y DJ K-po. Así que muchas personas han mencionado que esta podría ser sin duda la canción oficial del Carnaval del 2026.

Sin embargo, esto no quiere decir que el jugador se va alejar de las canchas, sino que podría ser uno de sus hobbies. De hecho, ya varios futbolistas lo han hecho en el pasado y mientras siguen jugando en sus equipos, van participando en otros proyectos.