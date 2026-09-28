¿James Rodríguez regresa a la Selección Colombia? Néstor Lorenzo reveló la verdad

James Rodríguez ha sido uno de los principales protagonistas del fútbol de selecciones en las últimas semanas. Después de una larga trayectoria, el talentoso mediocampista confirmó su retiró de la ‘tricolor’ de Colombia.

Luego de su dura eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente al combinado de Suiza, James reveló que no seguiría en el equipo nacional, por lo que le daría paso a nuevas generaciones de jugadores.

A partir de esta decisión, la Selección Colombia tomó la postura de continuar con sus cotejos de este mes de de septiembre con un nuevo universo de jugadores.

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Sin embargo, los fanáticos han estado atentos a un posible regreso, especialmente en modo de despedida de la camiseta nacional. De hecho, Néstor Lorenzo se refirió al tema.

¿James Rodríguez regresa a la Selección Colombia?

El talento de James Rodríguez encantó a los fanáticos de Colombia con la camiseta nacional. Este mediocampista fue el líder, capitán y número 10 del combinado ‘cafetero’ por varios años.

James brilló en varios torneos internacionales, incluido por supuesto, el Mundial de la FIFA 2014, donde logró una histórica participación. Cada una de estas actuaciones se han quedado en el recuerdo de los hinchas.

Muchos de ellos agradecieron su aporte luego de su decisión de retirarse de la ‘tricolor’. Sin embargo, hay una posibilidad de que el astro vuelva a usar esta camiseta.

Aunque Rodríguez se mantiene firme en su decisión de retirarse del combinado nacional, muchos fanáticos piden que haya una despedida para este jugador.

De hecho, el propio Néstor Lorenzo se refirió al respecto y dejó la puerta abierta: “Es una decisión de James, es un jugador activo todavía. Él decidirá cuándo y dónde será su despedida” dijo el seleccionador.

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Lorenzo también mencionó que dicha despedida podría darse en las próximas ventanas FIFA que se darán antes del cierre de este año. La próxima de ellas, de hecho, tendrá lugar durante el mes de noviembre, donde Colombia enfrentará a Chile en Cali.

Aun así, la decisión quedará en manos de James Rodríguez, aunque, todo parece indicar que un regreso del mediocampista a la ‘tricolor’ es bastante posible, al menos en forma de despedida luego de varios años en los que brilló con la camiseta amarilla.